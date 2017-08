Flertall for å utsette nedleggingen.

Onsdag den 16. kommer saken om hvordan skoletilbudet for elevene ved Kåfjord skole skal organiseres. Det skjer etter at Fylkesmannen har opphevet et tidligere vedtak fra Alta kommune om nedlegging av skolen fra høsten 2017.

Skuffet etter skjebnemøte Alta kommune nektet å fire.

– Jeg har registrert at kommunalleder og politisk ledelse hevder at de har flertall for å opprettholde nedleggingsvedtaket, og gjennomføre det fra skolestart. Vi i Frp står fortsatt fast på at Kåfjord skal legges ned, men krever at det skjer i en en ryddig og ordentlig prosess der hensynet til barnas beste blir ivaretatt. Det mener vi ikke vil skje dersom gjennomføringen av vedtaket gjøres nå og ikke utsettes til neste høst, sier gruppeleder Bengt Rune Strifeldt.

Presser på

Han og partifellene synes ikke prosessen står til godkjent verken hos politisk ledelse, administrasjon eller Fylkesmann, som på grunn av en uvanlig og uakseptabel lang saksbehandlingstid av klagen har brakt foreldre og elever inn i en uakseptabel situasjon.

– Det er nå det hadde vært på sin plass med en politisk ledelse som evner å ta tak i saker og bringe de inn i et riktig spor. Så langt har ikke politisk ledelse tatt parti av den svake part, elever og foreldre, smeller det fra Frp-politikeren.

Press på Høyre

Slik han nå tolker uttalelser fra posisjonsparti og administrasjon forventer de alle at Høyre skal berge flertall for å opprettholde nedlegging og gjennomføre den nå i høst.

– MDG har offentlig bekreftet at de vil gi Kåfjord ett år på å forberede seg på at dørene ved Kåfjord skole stenges. I opposisjonen har nå alle parti unntatt Høyre bekreftet at de vil avvente iverksettelsen av nedleggingen til høsten 2018. Det betyr at Ap satser på at Høyre stiller opp og redder flertallet, klargjør Strifeldt.

Gruppeleder Marianne Haukland sier til Altaposten at hun og gruppe høyst sannsynlig kommer til å støtte et forslag om nedleggelse av Kåfjord skole, men at det gis ett år med normal skole før dørene stenges.

– Det er flaut at Alta kommune ikke har behandlet denne saken sånn at man har tatt hensyn til ansatte, foreldre og elever. Det er gjennomgangstonen i gruppa, sier Haukland.

– Vi advarte

I Frp er man klar på at partiet ikke har snudd, men står på tidligere standpunkt.

– Vi er for å legge ned Kåfjord skole, men mot den prosessen for gjennomføring som det legges opp til. Det sa vi klart om fra talerstolen da kommunestyret behandlet klagen, og selv om vi stemte for å opprettholde vedtaket advarte vi samtidig mot at barns beste og loven kanskje ikke var ivaretatt. Det ville vi få svar på når klagen gikk til Fylkesmannen, og svaret foreligger nå. Derfor ber vi alle parter bidra til en god utgang på saken; at foreldre/elever får tid og at det ikke tas noen omkamp på nedleggingsvedtaket.