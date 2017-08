Advarer mot flere alvorlige avvik i nødnettet

DSB har frist til 1. september med å kommentere rapporten, og de må svare på hvordan de skal rette opp sikkerhetshullene innen 1. desember.

Kravet kommer etter at NSM siden februar i år har gransket nødnettet og konstatert brudd på sikkerhetsloven med flere alvorlige avvik, skriver NRK.

–Tilsynsrapporten beskriver sårbarheter som vi ikke ønsker skal bli kjent. Dersom vi er åpne om hva sårbarheten handler om, så kan det utnyttes av andre som ikke har gode hensikter, sier NSM-direktør Vigdis Grønhaug til NRK.

Granskingen startet etter at statskanalen i februar avslørte at deler av nødnettet ble driftet fra India, stikk i strid med sikkerhetsloven.

Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar. Det regnes som vitalt for rikets sikkerhet, blant annet i forbindelse med terrorhendelser og alvorlige ulykker.

