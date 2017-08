«Lærling» Trygve tar ut pen lønn

Rødbergs «Trygg Eiendom AS» kjøpte i 2009 DNB-bygget midt i Alta sentrum for 16 millioner kroner. Først i år, åtte år senere, er bygget i normal drift, ifølge Røberg.

– Vi har oppgradert bygget kontinuerlig i åtte år. For tre-fire måneder siden vi kom over i ordinær driftsfase for første gang, så nå er tilværelsen tilnærmet perfekt med blide og fornøyde leietakere, sier Rødberg.

Han mener å ha brukt minst 15 millioner på ulike tiltak for å forbedre kvaliteten på bygget, både staffasje og tekniske løsninger.

– Nå er jeg bortimot i mål, og jeg tør påstå at dette bygget, tross sin alder, er et av de beste byggene i Alta med tanke på inneklima, sier Rødberg.

– Kjøpte du katta i sekken siden du måtte bruke så mye penger på å høyne kvaliteten på bygget?

– Nei, jeg var fullt klar over at det måtte gjøres mye. Faktisk hadde jeg sett for meg at enda mer måtte skiftes ut. Vi fikk for eksempel en positiv overraskelse da vi utbedret taket og så at det var isolert med 30 cm. Det var 200.000 kroner spart, fordi de som designet bygget var forut for sin tid. Jeg mener bygget er mer enn dobbelt så mye verdt nå som da jeg kjøpte det, sier Rødberg.

Trygg Eiendom AS År Omsetning Driftsresultat Årsresultat 2014 3301000 819000 125000 2015 3223000 -453000 -1384000 2016 3448000 572000 45000

Regnskapene til Trygg Eiendom viser en stabil inntektsstrøm på mellom tre og fire millioner kroner. I fjor tok Rødberg ut 539.000 kroner i lønn.

– Ikke verst for en lærling i eiendomsfaget, humrer han.

– En av intensjonene med å kjøpe bygget var å skaffe meg min egen arbeidsplass. Det har jeg klart. Jeg har også klart å holde gjelda på et jevnt nivå selv med store investeringer. Nå er det ingen store investeringer i løypa, så nå skal selskapet begynne å generere overskudd i tillegg til lønn til lærlingen og vaktmesteren, altså meg, sier Rødberg.