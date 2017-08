Sulten på ferskvarer

I morges klokken åtte åpnet dørene for spente og forventningsfulle kunder. Ferskvarer er mantraet for nye Kents i Gamle sentrum, på toppen av Buktabakken. Der har det vært både bakervarer og kinamat for noen år tilbake, så nå er det på tide å ta opp tråden.

Innspurten

– Vi har full kontroll, forsikret Kent Ove Josefsen i går kveld. Sammen med medeierne Bhuwan og Jiwan Regmi er han innstilt på å lage en butikk som henvender seg til ulike typer matglade mennesker. Da Altaposten stakk innom dagen før dagen virket trioen skjerpa og konserntrert.

Fersk fisk og fersk kjøtt vil nok appellere til mange kvalitetsbevisste kunder. Fisk fra Krane på Sørøya er lokkemat som pleier å fungere. Produktene til Toril Bakken Kåven hadde fått sitt eget hjørne.

Så kom lunsjgjestene

I dag tidlig var det ganske så rolig, men rundt lunsjtider tok det virkelig av. Da kunne TV Nord konstatere at det ble en lovende start.

– Dette har vi virkelig ventet på, var en av tilbakemeldingene til Josefsen.

Ferskvaredisk

Eierne er opptatt av å finne et konsept som appellerer til et bredt publikum.

– Det er vanskelig å overleve som ren spesialbutikk, så vi etablerer ferskvaredisk med muligheter for å kjøpe de mest vanlige middagsrettene. Vi må være ærlige på hva som trengs for at butikken skal gå i pluss. Vi har alle jobbet på Coops ferskvaredisk som ble lagt ned, og ser at det er mulig å fylle tomrommet etter nedleggingen, sier Josefsen. I tillegg har han satt av plass til salater som hører med.

Lokale råvarer

Kent Ove har bakgrunn som kjøkkensjef på en rekke restauranter. Den brede erfaringen kommer til nytte.

– I tillegg til at jeg ønsker å bruke lokale råvarer fra fylket vårt, så synes jeg det er viktig å tilpasse seg sesongene. Det betyr at jeg slakter lam med tanke på høstsesongen og vil være veldig klar når mølja skal inntas på nyåret, sier Kent, som er nødt til å tilpasse seg hva markedet etterspør. Det gjelder også innenfor catering.

Lokale leverandører har han god dialog med og produktene til Nordlysmat var allerede klare i hyllene.

– Det blir nok mer av lokale produkter etterhvert, sier Josefsen.