Kjørte ruspåvirket

En mann i 30-årene ble tirsdag kveld siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand på Skaidi. Førerkortet ble beslaglagt.

Noe senere i går kveld ble en mann og en kvinne pågrepet og siktet for brudd på narkotikalovgivningen. Det ble samtidig gjort et beslag av mindre mengder narkotika, opplyser politiet.

I Kirkenes kom det sent i går kveld melding om kroppskrenkelse på privat sted. To menn var uenige om fellesoppgaver i et hybelkompleks og sak ble opprettet.

I Alta kom det i natt melding om forstyrrelse av natteroen fra en privat adresse. Politiet rykket ut, men det var rolig på stedet ved patruljens ankomst.