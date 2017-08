Herlig laksedøgn i gave fra ALI

Det sier Lotte Bellika, etter et herlig laksedøgn i Nedre Stengelsen sammen med Håndball utviklingshemmede (HU), et lag bestående av livsglade spillere, som visste å kose seg ved idylliske Altaelva.

Rundt et bål ved Altaelva kjenner man på trivselen og samholdet.

Opplevelse for livet

– Det har vært helt fantastisk å være på tur med denne gjengen. Jeg kan ikke få rost og takket ALI nok.

Det ble en opplevelse for livet, og er flere som har sagt de vil på tur neste år, men at de da skal melde seg på trekninga sjøl, smiler Lotte, en av ildsjelene som sørger for at utviklingshemmede har et tilbud i håndballgruppa

Vaffeltur til Sorrisniva

I tillegg til selve oppholdet i Nedre Stengelsen, avsluttet de turen med en elvebåttur og vafler i Sorrisniva.

– De stilte også opp for gjengen, så velviljen fra alle hold varmer virkelig, sier Lotte.

BUL tok også kontakt med naboklubben Alta IF som har sitt FFU-lag. Til sammen var det derfor 54 deltakere på turen før helga, hvis vi inkluderer assistenter og familie.

Drar til Jessheim

– Klubbene skal dra sammen til landsturneringen i fotball og håndball på Jessheim fra 8. september, så dette var en gylden mulighet til å knytte vennskapsbånd, sier Lotte, som sammen med Lisa Marie Ruth Gudmedstad og Åse Lampe har ansvaret for aktiviteten. I tillegg er det mange som uoppfordret bidrar, slik at det har blitt et helt team rundt laget.

– Vi har en fantastisk gjeng rundt laget. I sum blir dette veldig artig og givende for oss som er med på frivillig basis. Vi får veldig mye igjen, sier Lotte.

Integrering

Til daglig er hun fysioterapeut. I tillegg til at hun får noe igjen i forhold til sin profesjonelle hverdag, er det mange pluss på det menneskelige plan.

– Det er så viktig at utviklimgshemmede føler seg sett og blir intregrert i aktiviteten i et idrettslag.

– Dette er berikende for oss alle, sier Lotte, som kan skrive under på at kremdøgnet i Altaelva ble verdifullt for alle som deltok.