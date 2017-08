Advarer mot medium stekte hamburgere

Liker du hamburgeren din litt rosa på innsiden? Da har mattilsynet en dårlig nyhet til deg.

– En utfordring med medium stekte hamburgere, er at kjernetemperaturen ikke blir høy nok til å drepe alle bakterier, heter det i en pressemelding.

Årsaken til advarselen er at mattilsynet i sommer har mottatt melding fra Folkehelseinstituttet om to personer på Østlandet som har blitt syke av EHEC-bakterien, mest sannsynlig etter å ha spist hamburgere som ikke er gjennomstekt.

– Det dreier seg om to voksne personer som har vært syke med blodig diaré. Det er påvist EHEC hos begge. Videre analyser av bakteriene hos de syke, viser at bakteriene sannsynligvis kommer fra en felles kilde. Intervju av de syke og kartlegging av hva de har spist, gir opplysninger om at begge to har spist hamburgere som ikke har vært gjennomstekt, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.

Hamburger er ikke biff

Mattilsynet skriver videre at kjøttdeig er i utgangspunktet et produkt med større risiko for sykdom enn et helt stykke kjøtt, som for eksempel biff. Dette kommer av at hele biffer er tilnærmet sterile på innsiden. Varmebehandling av overflaten vil derfor være nok til å få et trygt produkt, selv om kjøttet er rødt i midten.

– Ved kverning av kjøtt blir bakteriene på overflaten av kjøttstykkene jevnt fordelt i hele produktet. Samtidig får de lett tilgang til næringsstoffene i kjøttet. Dette gir gode vekstvilkår for bakteriene og medfører at produkter av kvernet kjøtt har kort holdbarhet. Slike produkter bør derfor gjennomstekes før servering, forteller avdelingssjef Marit Kolle ved Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum.

Utsatte grupper

Mattilsynet understreker særlig at medium stekte hamburgere ikke bør spises av utsatte grupper som gravide, små barn og andre med nedsatt immunforsvar.

– Restauranter bør ha klare rutiner slik at de unngår å servere medium stekte hamburgere til utsatte grupper, skriver de.