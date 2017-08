Knallsuksess for premierefest

Hvis det fantes tomme hus og hytter i Nusvåg sist helg, så var det kun fordi folket var samlet utendørs. Helgen var nemlig satt av til aktiviteter i regi av Nuvsvåg bo og-hytteforening. Den ble stiftet for to måneder siden, så dette var deres aller første arrangement for bygda.

– Vi var spent på hvor mange som ville stille opp siden fellesferien var over, sier leder Hilsen Ingvild Eriksen.

Padlet og badet

– Men det ble rene folkefesten og folkevandringen i fjæra, sier hun, og forteller at de i en lengre periode var 87 personer samlet på samme sted.

– Det ble en megabra dag i solskinnet. Ungene padlet kano, rodde og badet, og det kom masse folk sigende jevnt og trutt, sier Ingvild, som nylig tok over som leder for Willum Pettersen, av Eriksen omtalt som en «eminent og positive leder,» som nå skal flytte til Frøya.

Nuvsvågs historie

– Vi skulle ha blåsekasting, tautrekking og hesteskokasting, men de aktivitetene ble overflødige, sier Eriksen. Naturstien tok nemlig mye tid, med hele åtte lag og tolv poster.

– Postene hadde spørsmål om Nuvsvåg og vår historie. Vår plan var at både fastboende og hyttefolk skulle bli bedre kjent med sin egen bygd, sier lederen. Om kvelden var det "voksenfest" på stranda, med en passe gjeng på 53 personer i alderen 18 til 75.

Vil samarbeide

– Store som små, alle koset seg maks hele helga. Dette må vi få til neste år også, sier Ingvild. De hadde søkt og fått 3.500 kroner fra Loppa kommune, og jobber nå for en grasrotandel i Norsk tipping. Ingvild sier de ikke ønsker å gå de andre lagene og foreningene i næringen, men heller samarbeide om å få ting til i lag.

– Vi er ti lag og foreninger som jobber og står på for bygda og det er vi kjempestolt av, sier Eriksen, som med seg i styret har Christine Trondal fra Øksfjord, Jens Thomassen og Maria Frisk Ellingsen fra Alta, og Willum Pettersen på messenger fra Frøya.