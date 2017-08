Her skal godsaker fylles til åpningen

Onsdag morgen klokken åtte åpner de nemlig dørene for spente og forventningsfulle kunder. Det er ferskvarer som er mantraet når Kents åpner i Gamle sentrup, på toppen av Buktabakken. Der har det vært både bakervarer og kinamat for noen år tilbake, så nå er det på tide å ta opp tråden.

– Vi har full kontroll, forsikrer Kent Ove Josefsen, som sammen med medeierne Bhuwan og Jiwan Regmi er innstilt på å lage en butikk som henvender seg til ulike matglade mennesker. Da Altaposten stakk innom dagen før dagen virket trioen skjerpa og konserntrert.

Fersk fisk og fersk kjøtt vil nok appellere til mange kvalitetsbevisste kunder. Fisk fra Krane på Sørøya er lokkemat som pleier å fungere.

– Det er vanskelig å overleve som ren spesialbutikk, så vi etabkerer ferskvaredisk med muligheter for å kjøpe de mest vanlige middagsrettene. Vi må være ærlige på hva som trengs for at butikken skal gå i pluss. Vi har alle jobbet på Coops ferskvaredisk som ble lagt ned, og ser at det er mulig å fylle tomrommet etter nedleggingen, sier Josefsen. I tillegg har han satt av plass til salater som hører med.