Å øve på pasninger, føringer og finter er nok viktig for mange, men for de fleste er det kampene som er mest spennende.

Ifølge sportslig koordinator Rune Berger er fotballskolen et viktig tilskudd for å skape aktivitet for barn og unge i Alta, og kanskje tenne gnisten for en videre fotballkarriere.

Mye logistikk

Å organisere fotballskole for 230 håpefulle kan by på noen utfordringer. Heldigvis har Berger flere dyktige instruktører med seg, blant annet Alta IF-spilleren Magnus Nikolaisen.

– Hvordan er det å være «reservepappa» for så mange?

– Helt fantastisk, så lenge de gjør som jeg sier, smiler Nikolaisen og legger til at han er enig med Berger om at fotballskolen er en viktig arena for læring og utvikling.

– Det er kjempeviktig. Det skaper blest rundt fotballen og er stas for ungene. Sommerferien kan i tillegg bli lang for ungene. Her holder man aktiviteten oppe og får nye venner, og så er det opp til oss å ha et godt opplegg slik at de kommer tilbake år etter år. Vi håper at dette skal være givende for ungene.

– Det blir ingen sommer uten fotballskole, avslutter Nikolaisen.