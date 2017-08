– Ekstremt og uverdig

Stortingsrepresentant Kåre Simensen er på oppløpssiden på Stortinget, men benytter anlednigen til en ekstraomgang om Pasientreiser og måten pasientene som skal til UNN behandles. Saken ble fremmet som et spørsmål til helseminister Bent Høie mandag.

– Kan statsråden gi meg opplysninger om hvilke andre kommuner i Norge der ventetiden er så ekstrem for pasienter som må til spesialister for å få utredet eller behandlet alvorlig sykdommer, er det retoriske spørsmålet fra Simensen.

– Uverdige forhold

Han påpeker at pasienter fra Alta og Kautokeino kommune er pålagt å benytte Norwegian til og fra Alta Lufthavn til UNN. Simensen mener det gir ekstreme og uverdige forhold.

– Når man starter fra Alta Lufthavn klokken 07 med retur fra Tromsø kl 22 eller senere, betyr det at de aller aller fleste får ventetid på inntil 14 timer, pluss reise til sitt hjemsted etter endt behandling i Tromsø. Det er uverdig behandling av alvorlig syke mennesker og etter min mening ikke i samsvar med at befolkningen i Norge skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester, heter det i den skriftlige henvendelsen.

Nei-signaler

Pasientreise-saken har vært en gjenganger, uten rikspolitisk forståelse.

– Jeg vet at ministeren har fått spørsmål om han vil gjøre noe for å redusere ventetiden ved at man i det minste får muligheten til å velge et annet flytilbud etter endt behandling. Så langt er signalene for de aller fleste et NEI, med begrunnelsen i at man må forholde seg til inngåtte kontrakter. De som blir skadelidende med en slik byråkratisk holdning, er og blir pasientene som faller innunder et slikt kontrakts regime, mener Simensen.

Manglende fleksibilitet

Simensen registrerer at man også møter på byråkratisk kvist.

I tillegg opplever svært pasienter et svært rigid og byråkratisk møte med Pasientreiser AS når det tas kontakt.

– Stortinget har bestemt at det skal være sånn, er et standardsvar. Mange opplever at det finnes liten evne til fleksibilitet og skjønn, skriver Simensen i brevet.