– Jeg håper det ordner seg

Cathrine Opgård Thomassen ønsker å drive frisørfirma med utgangspunkt i bolighuset i Raipas. Det var enklere sagt enn gjort. Saken må nemlig på høring først.

Ikke avsatt

– Søknaden vurderes å være i strid med kommuneplanens arealdel for Alta, skriver fagansvarlig for byggesak i brevet fra 12. juli. I arealdelen er området Lille-Raipas ikke avsatt spredt næringsbebyggelse, heter det – og Alta kommune melder at saken nå altså skal på høring før avdeling for oppmåling og byggesak tar endelig stilling.

Gå rett vei

Cathrine skal ikke bygge nytt, men omdisponere et eksisterende område på 20 kvadratmeter i boligens første etasje.

– Det er mange som ikke søker og som driver likevel, men jeg har forsøkt å gå den helt rette veien, sier Opgård Thomassen. Nå krysser hun fingre og saks for at det likevel ordner seg.

– Alle naboene har sagt det er i orden, og jeg forstyrrer verken naturen eller landbruket eller reindrifta. Det er bare meg som skal jobbe her, og når jeg har en kunde er det bare en ekstra bil her. Nesten som å ha ei venninne på besøk, sier Cathrine. Hun sier hun før søknad var i kontakt med kommunen, og at hun på epost fikk til svar at dette ikke ville bli en omfattende prosess.

Skuffet

– De sa at en enkel søknad ville holde. Jeg kontaktet ingeniør, og han søkte dispensasjon for meg. Likevel gikk det ikke, sier frisøren, som naturlig nok er spent på hvordan høringen nå vil arte seg.

– Jeg er så klart skuffet, men håper det ordner seg til slutt, sier hun.