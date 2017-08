Problemer å få sove i Alta

Twitter-kontoen til Politiet i Finnmark flommer over meldinger der beboere sjeneres av ulike typer aktivitet, og da ofte av feststøy som gir lite nattesøvn. Her er et eksempel fra fra Alta da natt til søndag går over til morgen:

«Ny melding om forstyrrelse av natteroen. Skal ha holdt det gående siden i går kveld. Politiet kjører til stedet for å avslutte festen.»

Men det er flere lignende fra tidligere på natt:

«En person fått muntlig pålegg om å holde lydnivået nede, grunnet forstyrrelse av natteroen.» og denne; «Mange meldinger fra rundt om kring om mopedkjøring til sjenanse, politiet følger opp dette med kontroller ved påtreff.»

Kjører lovlig

Politiet har også innbrakt to personer for det de kaller «amper stemning» på byen, og en av disse anmeldes for å nekte å oppgi personalia. Gladnyheten fra natt til søndag er at det har vært avholdt promillekontroll i Bossekop. Her kjørte alle kontrollerte rusfri og kontrollen avstedkom ingen reaksjoner fra politiet.