Her bygges det eneboliger i sommer

Alta kommune har gjort en omfattende jobb for Altaposten med å skaffe fram data på hvor det bygges enoboliger i Alta. I dag er enboligtomter den store mangelvaren i et marked som har langt bedre tilgang på eneboliger enn leiligheter. Ikke minst bygges det langt flere leiligheter enn bolighus.

– Dempe prisene

En annen som er fornøyd er SVs Otto Aas som har hatt tilgang på eneboligtomter som et av hans og partiets store mål i mange år.

– Ja, jeg mener Alta kommune har et ansvar for å bringe fram mange eneboligtomter, og ikke minst sikre at det er godt med kommunale eneboligtomter som kan legges ut i markedet til kostpris. Både tilgangen, og at det er kommunale tomter, vil virke prisdempende i et marked som blir bare vanskeligere og vanskeligere for førstegangsetablerne å komme inn i, påpeker Aas.

Eneboligbygda

Oversikten viser at det er igangsatt 59 eneboliger, 37 normale og 22 med sokkel, gir ingen kjempeapplaus hos SV-politikeren.

– Nei, i en by som Alta bør det bygges jevnt og trutt med eneboliger. Eneboligene bør legges ut randsonen av tettstedet og i nærområdene bør det nærmest kun være eneboliger. Det er en struktur det er bred politisk enighet om.

– Er du fornøyd med at det kun er tre som har fått igangsettingstillatelse i din hjembygd Tverrelvdalen?

– Nei, på ingen måte, men så er det det langt flere enn tre som er kommet i gang med bygging. I Monbrinken bygges det nå fire boliger og like i nærheten én og jeg vet i alle fall om to til som er igangsatt. Tror at vi kanskje passerer ti igangsettelser i Dalen i løpet av sommeren. Et mindre felt i Øvre Tverrelvdalen klargjøres, og bare en endelig godkjenning fra Fylkesmannen står i veien for utlysning av 17 eneboligtomter i Kvitberget, slår Aas fast.

Øyeblikksbilde

Kommunalleder Bengt Fjellheim understreker det Aas poengterer. Oversikten, som teller 59 eneboliger, er et øyeblikksbilde over der det er gitt igangsettingstillatelse.

– Om 14 dager vil tallet være høyere, det er det ingen tvil om. Men så langt i år har 59 fått igangsettingstillatelse.