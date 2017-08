– Ikke samvittighet til å drive valgkamp for SV

Anita Håkegård Pedersen ble kalt forræder av sine partifeller da hun vendte ryggen til SV-ere på valgkamp for fire år tilbake. Når Kirsti Bergstø kommer til Alta 10. august for å forsøke å hente stemmer til partiet, vil det skje uten aktiv medvirkning eller hjelp fra varaordføreren.

– Jeg hadde ikke samvittighet til å gå i valgkamp for SV for fire år siden. Min lojalitet ligger hos velgerne som har gitt meg tillit, og når jeg opplever at SV ikke bryr seg om at Finnmarks befolkningssenter skal ha et tilbud på lik linje med resten av landet, kan jeg vare ikke drive valgkamp for partiet. Det ville være falskt når helsetilbudet betyr så mye for meg og folk i Finnmark, sier Håkegård Pedersen.

Trygler om utredning

Hun viser til at strukturen hvor det nå skal investeres milliarder i, ifølge utredning som er gjort av Oslo Economics, vil bety at transport drar avgårde med med en stor del av sykehusbudsjettet, og at det betyr mindre helse til alle i Finnmark. Sammen med en annen sentral SV-politiker i Alta går nå varaordføreren ut å trygler partiets førstekandidat om å bidra til at også de som er SV-ere i sitt hjerte, aktivt kan stemme og jobbe for partiet. Otto Aas peker på at det er svært lite Alta SV har bedt om og ber om:

– Får vi Finnmark SV med på å støtte en uavhengig utredning som kan gi svar på hvordan vi skal organisere sykehustjenestene for å få mest mulig helse for hver krone, skal jeg kaste det jeg har i hendene og stå på for partiet med stor entusiasme. Jeg skal også love å gi partiet min stemme slik jeg har gjort i alle valg om de kommer Alta litt i møte, sier Aas og legger til:

– Jeg har vondt av vår toppkandidat Kirsti Bergstø som fylkespartiet i sin motstand mot Alta-regionen har gitt veldig dårlige rammevilkår for å gjøre et godt valg. Ingen krever at SV skal gå i valgkampen å si at det skal bygges lokalsykehus i Alta. Det eneste vi ber om er å få gjort en uavhengig utredning som faglig kan belyse hvordan vi bør organisere tilbudet for at flest mulig skal få mest mulig helse. Det er umulig å forstå hvorfor SV nå risikerer å bli eneste parti som avviser en slik faktatilnærming.

Null entusiasme

Leder i Alta SV, Tommy Berg, stod for fire år sammen med sentrale folk i partiet bak det som ble oppfattet som en valgkampboikott av SV. Han har lovet Bergstø hjelp i valgkampen fra lokalpartiet, men synes det hele er svært vanskelig.

– Folk i Alta har en sak som betyr mer enn både regjeringsspørsmålet og det meste annet, og det er sykehussaken. Biuskapet med å si nei til konsekvensutredning og heller bruke 2000 til 3000 millioner kroner på et sykehus i Hammerfest, samtidig som man sier at de fleste pasientene i Vest-Finnmark skal behandles i Alta, er inkonsekvent og umulig å selge til velgere. Jeg konstaterer at entusiasmen i Alta SV er lik null imed tanke på den kommende valgkampen.

– Men du vil likevel stå på for partiet i valgkampen?

– Alta SV vil stille opp, men hvem som stiller kan jeg ikke si her og nå. Jeg kommer ikke til å være med Kirsti når hun kommer 10. og 11. august til Alta. Jeg prioriterer mine egne barn og Altaturneringen i fotball. Det har jeg gitt beskjed om.

Sp et alternativ?

SV-lederen ønsker ikke å kommentere hvem han tror vil stikke av med SV-stemmene i Alta. Otto Aas og Anita Håkegård Pedersen vil heller ikke si hvem de stemmer på i høst.

– Det eneste jeg vil si er at som rød velger vil det være ille å gi en stemme til et borgerlig parti, uansett om de gir full støtte i sykehussaken. Heldigvis er det en rød-grønt alternativ, nemlig Senterpartiet, som både kan gi rød-grønn regjeringsmakt og som har avklart at partiet vil ha to sykehus i Vest-Finnmark og fullverdig utredning, klargjør Aas.