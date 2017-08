– Har lovet å stille opp i valgkampen

I en tidligere sak i dag går de mest sentrale politikerne i Alta SV ut og sier at de ikke vil stille til valgkamp for SV. Både Otto Aas og varaordfører i Alta, Anita Håkegård Pedersen, antyder at deres SV-stemme henger i en tynn tråd. Til tross for bønnen fra Aas og Håkegård Pedersen om å komme velgerne i Alta litt i møte, kommer det ingen nye signaler fra Finnmark SV.

Rå valgkamp

Toppkandidat Kirsti Bergstø har ingen gladmelding å komme med til Altas velgere. Hun forteller at hun vil stemme nei til Venstres forslag om time-out og konsekvensutredning av strukturen dersom hun blir valgt inn på Stortinget. Det vil også SV gjøre.

– I likhet med Fagforbundet i Finnmark og Finnmark legeforening frykter SV at akuttilbud og fagmiljø svekkes dersom ressurser skal fordeles på tre akuttsykehus. Vi er 76 000 i fylket og har dermed et begrenset pasientgrunnlag. Så mye som mulig av helsetilbudet bør gis lokalt, men de gangene vi trenger akutthjelp er det viktig at hjelpa kommer raskt og at den er god. Da trengs sterke fagmiljø og trygg transport, sier Bergstø.

Hun registrerer at den ene etter den andre toppolitikeren nå kommer ut i valgkampen med et ja til konsevkensutvredning og time-out.

– Noen driver en helt rå valgkamp. De har på fire år ikke løftet en finger for å gi Altas innbyggere akuttilbud eller fullverdig fødeavdeling, og har for noen uker tilbake vedtatt en nasjonal sykehusplan med dagens struktur i Finnmark. Hvilken troverdighet har slike parti når de i en ny valgkamp gjentar løfter til Altas befolkning.

Stiller opp

Hun har fått klare lovnader om at Alta SV stiller opp i valgkampen. At enkeltpolitikere ikke føler at de har ryggrad til å gjøre det respekter hun, og ønsker ikke at noen skal bli "tvunget" til tjeneste. Når det gjelder utredning For SV er det uaktuelt å støtte igangsettelse av en utredning av strukturen fordi konsekvensen etter hennes mening vil være at nødvendige investeringer i Alta og Hammerfest må legges på is.

– Oslo Economics, et velrenommert analysebyrå som er mye brukt av departementene har utredet sykehusstrukturen, har du ikke tillit til utredningen?

– Jeg har lest rapporten grundig, og etter mitt syn er flere av premissene som er brukt spekulative. Det er en utredning bestilt av Alta kommune.

Hun er fortsatt optimist med hensyn til å gjøre et godt valg for SV i Alta.

– Jeg tror altaværingene vil slutte opp om SVs kamp mot økende forskjeller i Norge.

– Gjelder det også forskjell-Norge på tilbud for liv og helse?

– Selvsagt. Alle skal være trygg på at SV kjemper for likeverdige tilbud. Folk i Alta skal ha et godt helsetilbud, inkludert et godt akuttilbud når behovet er der.