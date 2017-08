– Gi oss noen måneder

Det handler om nedleggingen av Kåfjord skole, vedtatt av kommunestyret i Alta, opphevet av Fylkesmannen i Finnmark, men som nå kan bli vedtatt nok en gang på et ekstraordinært møte og iverksatt før skolestart.

– Det er en dramatisk situasjon for foreldre og barn å ikke vite, at vi bare noen dager før ungene igjen skal på skolen er i en situasjon hvor det ikke er klart hvor ungene skal møte første skoledag. Men for vår familie handler det om langt mer. Arnt Leo må tid til å tilvenne seg nye omgivelser, nye medelever og lærere. Skjer ikke det tør vi ikke tenke på hva som skjer med Arnt Leo, sier Maria og Rune Johanson, foreldrene til tvillingene Arnt Leo (6) og Mats Henrik, begge elever ved Kårfjord skole.

Skriftlig klage

Foreldrene har nå sendt skriftlig klage til Alta kommune. Her viser de til en hverdag hvor den somatiske sykdommen til Arnt Leo er svært krevende. I klagen beskriver de hverdag og natt som uhyre slitsom:

«På natten overvåker vi vår sønn, vi er våkne, og sovende nattevakter, med alarmer fra sykehus som hjelpemidler. All den kapasitet vi må bruke på tilvenning, og fratatt avlastning, tas fra vår hviletid vi trenger etter hektiske netter med sykdom.»

Foreldrene lar hele familien på fire stå fram med sin historie i Altaposten for å belyse det de synes er en uholdbar situasjon både for foreldre og elever i Kåfjord. For dem, og Arn Leo spesielt, er det ille. Samtidig understrekes det at deres innspill ikke er en omkamp om nedlegging av Kåfjord skole – kun en børr om å få rimelig tid til å tilvenne seg en ny skole.

– Hadde vi fått ett års utsettelse hadde det vært fantastisk, men gi oss i det minst noen måneder med fortsatt skole i Kåfjord sånn at vi kan planlegge og forberede en ny situasjon, er bønnen fra Maria og Rune.

God skole

Rune har sine røtter i Mathisdalen, og har selv gått på Kåfjord skole. Familien bor imidlertid i Apanes, men har likevel stått på for at tvillingene Arnt Leo og Mats Henrik skulle få ha Kåfjord som skolested. De er svært godt fornøyd med den lille grendeskolen som framstår som skreddersydd for de behov sykdommen til Arnt Leo utløser. I klagen som ble sendt kommunen sist uke heter det:

«Han er oppegående og smart, og har glede og behov for læring og sosialisering. Men han har utfordringer med ustabil og alvorlig sykdom, og sterke medisiner. Ved hans sykdom er ro anbefalt, og han skal beskyttes mot stress og brudd i rutiner. Han er utrygg i nye omgivelser, og med mennesker han ikke kjenner. Når han er engstelig trekker han seg tilbake og blir isolert, eller reagerer med aggressiv og utagerende atferd. Trygghet er viktig, og slike stressende overganger er svært ugunstig, og vil forverre sykdomsbildet hans omfattende. Vi frykter et skadelig skolebytte uten tilvenning, og ser at det er uforsvarlig at han starter på ny skole allerede om 2 uker og noen dager.»

Viktig tilvenning

Rune og Maria ønsker ikke å gå ytterligere inn på diagnosen til Arnt Leo, men forteller at det er gode og dårlige periode, og at en helt nødvendig forutsetning for de gode periodene er at gutten har det trygt, og omgivelser han opplever som rolige og forutsigbare. Foreldrene forteller imidlertid i detalj om hvordan tilvenningen til en ny skole må skje.

– Vi vil være nødt til å kjøre han til og fra skolen, for at overgangen skal føles tryggere enn hvis han fraktes med ordinær transport. Vi må være tilstede, og lett tilgjengelig på den nye skolen i en periode. Det er også nødvendig å tidvis isolere han fra omgivelsene, og han må dra tidligere hjem fra skolen enn vanlig, forteller Rune og Maria når vi sitter på en benk utenfor det som framstår som et fantastisk uteområde ved Kåfjord skole. Etter å tenkt seg litt om kommer det mer detaljer om tilvenningen:

– For å utdype nærmere, han må hjem mellom klokken 10.00 og 12.00 for å hvile og hente seg inn igjen etter stresset og påkjenningene. Gradvis kan han være på ny skole lengre tid av gangen. Men det er åpenbart at en tilvenning med et kort tidsperspektiv vil gi en svært dårlig læringssituasjon for både han og tvillingbroren. Vi ser for oss at i tilvenningsfasen blir tvillingbror også nødt til å ta seg fri fra undervisning, for å hjelpe hans syke bror til å føle seg trygg.

Ekstraordinært møte

Kommunestyret i Alta er innkalt til ekstraordinær møte 16. august for å behandle Fylkesmannens opphevelse av tidligere vedtak om nedlegging av Kåfjord skole. Aministrasjonen innstilling er å legge ned Kåfjord skole fra og med skoleåret 2017/18. Vedtaket fra desember 2016 ble påklaget, og 29. juni opphevet Fylkesmannen vedtaket. Her tar imidlertid Fylkesmannen selvkritikk:

«Den lange behandlingstiden har satt kommunen i en vanskelig situasjon. Vi opplever at tre måneder avklaringstid før det ble bedt om ytterligere avklaring/dokumentasjon er for lenge. Dette har bidratt til en uheldig saksbehandling som ikke har vært til beste for barn og voksne i Kåfjord.»