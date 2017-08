– Frekt av Helse Nord

Bakgrunnen er at en invitasjonen til ledelsen i Helse Nord og Finnmarkssykehuset om å stille i Alta under markeringen for akuttsykehus er blitt møtt med en boikottlignende reaksjon.

– Jeg respekterer at folk kan være opptatt. Men når jeg først får avbud fra ledelsen i Helse Nord, og noen timer senere samme avbud fra ledelsen i Finnmarkssykehuset, blir det påfallende. At ingen har tid til å stille opp mange uker senere er merkelig, sier Raymond Londal i aksjonsgruppa.

Endret begrunnelse

Beskjeden fra Helse Nord på invitasjonen var at både styreleder Marianne Telle og administrerende direktør Lars Vorland ikke hadde anledning til å stille på arrangementet. Londal er imidlertid sikker på at dette kun er en unnskyldning for at Helse Nord og Finnmarkssykehuset ikke vil møte Altas befolkning.

– Dette er en ypperlig anledning til å ha direkte kontakt med en svært stor gruppe pasienter som stiller klare krav til helseforetaket. Det er faktisk sånn at det ikke er politikerne, men det er ledelsen i helseforetaket som ikke er folkevalgt, som skal avgjøre om folk i Alta skal ha trygghet for liv og helse. Så nekter de til og med å stille opp og ta beskjeden når innbyggerne ofrer fritid for å gi en aktiv tilbakemelding. Det fortjener etter mitt syn betegnelsen frekt og usmakelig,

Skriftlig kontakt

I en epost til Helse Nord har Londal gjentatt sin invitasjon samtidig som han gir uttrykk for sin frustrasjon:

– Hva er så viktig at dere ikke kan prioritere å møte opp og ta i mot et ønske fra tusenvis av mennesker dere har ansvar for? Disse tusenvis av mennesker har også andre ting de heller vil bruke en lørdag til. Men de velger å bruke tiden på å hjelpe dere i ledelsen forstå hvor mye enkelte helsetilbud er savnet.

Kjenner engasjementet

Gjennom kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen i Helse Nord RHF har Altaposten fått en bekreftelse på at det ikke er praktiske forhold som gjør at invitasjonen ikke blir fulgt opp.

– Vi vet at engasjementet og synspunktene rundt sykehustilbudet i Alta er sterkt. Helse Nords strategi er å fortsette å bygge opp spesialisthelsetjenestene i Alta. Vi har en nasjonal helse- og sykehusplan, vedtatt i Stortinget, som slår fast sykehusstrukturen. Den forholder vi oss til. I den landsdelen vi bor i med lange avstander og spredt befolkning, må vi finne andre løsninger på behovet for sykehustjenester enn å samle tilbudet i det folk tradisjonelt oppfatter som et sykehusbygg. Det betyr blant annet mer samarbeid mellom helseinstitusjoner, fagfolk som ambulerer –arbeider flere steder – og en god ambulanse- og pasientreisetjeneste, svarer Lauritsen på vegne av Helse Nord og Finnmarkssykehuset.

– Unaturlig å delta

Han understreker at ledelsen i Helse Nord RHF ivaretar de prosesser som omhandler spesialisthelsetjeneste-tilbudet i Alta, med utgangspunkt i det arbeidet som Finnmarkssykehuset gjør på området. Med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan.

– Med bakgrunn i dette finner vi det unaturlig å delta på denne type arrangementer, sier kommunikasjonsrådgiveren.