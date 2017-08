Skutt vekk 73 rev i år

Store lokale bestander av rødrev kan forverre rypebestanden hvor årets stamfugbestand beskrives som en av de svakeste i manns minne. (Se sak om at seks av ti reir røves av predatorer, sak bak betalingsmur) Nå tar flere til ordet for å stimulere til økt jakt på rødreven, som hvor bestqanden hevdes å være unaturlig stor. Statens Naturoppsyn (SNO) har i flere år tatt ut store mengder av rødrev ved Iešjávri.

Rune Somby og hans kolleger i Statens Naturoppsyn (SNO) har siden 2010 drevet med systematisk uttak av rødrev i et avgrenset område i og rundt Iešjávri.

– Dette er ikke jakt, men uttak. Vi har ett år brukt helikopter, men det vanligste er å spore reven – og deretter dra etter den med med scooter for å skyte den. Vi ønsker å være mest mulig effektive, og så langt som mulig renske området for rødrev. Motivasjonen er kun å sikre bestanden av dverggås som hekker i området, forteller Somby.

Så langt har uttaket av rødrev vist seg å ha en svært vellykket innvirkning på den sterkt truede dverggåsbestanden. Det var bare noen få hekkende par igjen da uttaket av rev startet. I dag observeres det mange titalls dverggås i hekkeområdet.

– Det er ingen tvil om at tiltaket har fungert, og at dverggåsbestanden er brakt fra et kritisk nivå til å være mer robust, selv om faresignalene fortsatt er der, klargjør SNO-mannen.

Han forteller at det største årsuttaket var på hele 360 rev, mens det i 2017 er tatt ut 73 rev.

– I år vil jeg si at revebestanden i «vårt» område er relativt normal. Det kom rett nok flere rev inn i kjølvannet av reinflyttingen. Etter et relativt godt smågnagerår i 2015, spratt revebestanden i været og vi tok ut 173 rev i 2016. Nå er det lite smågnagere, og da har bestanden naturlig gått ned, sier Somby, som mener det er logikk i at revebestanden er høy i områder der det er kunstig god mattilgang, blant annet mye slakteavfall og at eksempelvis rein som dør av ulike årsaker blir liggende i terrenget.

Området hvor SNO driver intensivt uttak av rødrev strekker seg Iešjávri og til Bohkosjávri, et område han anslår å være fem ganger to mil.