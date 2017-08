Måren inntar Finnmark

Altaposten har det siste året fått flere innspill fra både folk som arbeider i naturoppsynet og fra friluftsfolk samt jegere på at måren er i ferd med å innta Finnmark.

– Det heter seg at måren finner vi bare i Karasjok og Pasvik, områder med mye furoskog, men at den selv der er i små mengder. Jeg har imidlertid sett veldig mye spor av mår også på vidda i år, og den er også observert flere steder, fortalte en mann til Altaposten i vår som har jobben sin ute i naturen.

– Det er nok observasjoner som stemmer godt med virkelighet Selv har jeg et håndfast bevis på at det er mår i Kautokeino. Denne fikk jeg i fella jeg fanger mink med, forteller Isak Th. Triumf og viser fram måren.

Røver reir

Blant rypejegerne dukker spørsmålet stadig opp, hvorfor det ene året er ryper i nærmeste hvert eneste kratt, for i neste sesong å være helt dødt. Gjennom omfattende registrering som er gjort med viltkamera på rypereir, peker to reirrøvere seg spesielt ut; rødreven og måren. Rett nok har viltkameraene vært utplassert i Sør-Norge og ikke her i nord. Dermed er det vanskelig å si hvor stor eggrøver måren er i nord.

Reven er desiderte størst eggrøver, men måren kommer som en god nummer to. Til sammen står rev og mår for 80 prosent av reirplyndringen, ifølge forskningsprosjektet i sør.

Rypa rødlistet

Siden 2000 har rypebestanden i Norge blitt dramatisk svekket. De naturlige syklusene med toppår rundt hvert syvende år har uteblitt, og år for år har rypebestanden blitt svekket. Rypa er kommet på lista over truede arter, også kalt rødlista.

Måren er mest aktiv om natten i vinterhalvåret, men er mer dagaktiv om sommeren. Når det blir frost, søker måren gjerne varmeskjul i steinurer eller liknende. Måren har en langstrakt kropp og relativt dårlig isolerende pels som gir høy varmestråling, noe som kan være forklaringen til at den ikke har vært sentral i naturen i Finnmark med sine harde vintre. Måren hamstrer gjerne mat til senere bruk. Måren trives ikke sammen med rev. Det er usikkert om reven jakter på mår, eller om de bare konkurrerer om samme føde.