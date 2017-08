Høy trivsel og lite sykefravær

Helseregionenes rapport om forskning og innovasjon viser et mangfold av temaer og forskningsspørsmål og dette skjer i godt samarbeid på kryss og tvers i landet. Dette skriver direktør Lars Vorland om i hans faste spalte på Helse Nords hjemmeside. Han viser til at helseregionene for kort tid tilbake overleverte sin felles rapport om forskning og innovasjon i helseforetakene til statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

– Fra oss i nord er tre prosjekter spesielt omtalt. Vi har et særlig nasjonalt ansvar for helsetjenester til samer. Ansvaret omfatter også forskning. Prosjektet «Reindriftas hverdag» kom i stand etter initiativ fra reindriftsnæringen selv. Reindriftssamene ønsket å få forskningsbasert kunnskap om egen livssituasjon og få kartlagt de psykososiale forholdene i næringen, klargjør Vorland og legger til:

– Til tross for mange skader, ulykker og fysiske belastninger, viste studien at det er høy trivsel og lavt sykefravær. Gjennom studien har brukergruppa fått kunnskap som kan øke bevisstheten om egen helserisiko og engasjement i eget HMS-arbeid.

Helsetjenesten har fått et bedre kunnskapsgrunnlag for å ivareta pasientene. Økt brukermedvirkning i forskning er et viktig politisk mål, også i Helse Nord, ifølge direktøren. «Reindriftas hverdag» er et prosjekt som ikke bare har tatt brukermedvirkning på største alvor, men som faktisk er brukerinitiert.

Forskning hører ikke hjemme bare i de tradisjonelle kunnskapsinstitusjonene, som universiteter og universitetssykehus. Vi må ha små og store forskere overalt i vår virksomhet.

– Forskning avler nysgjerrige og kunnskapshungrige helsearbeidere, som undres: Hvorfor gjennomfører vi behandling på denne måten? Har vi gode nok resultater? Hva kan vi lære av andre? Også forskning er et fag som må læres og modnes, men å stille nysgjerrige spørsmål og forsøke å finne svar, er en god begynnelse, skriver altså administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.