Full alarm etter grove trusler

I full alarmberedskap rykket politiet ut i retning Eiby i Alta. På en privatadresse pågrep de en 21-åring. Politiet vil ikke bekrefte at pågripensen skjedde i Eiby-området, men sier at den ikke fant sted i senral-Alta.

Politiet opplyser til Altaposten like før klokken 22.00 at det ikke er tatt stilling til hva som skal skje videre med 21-åringen. Han skal ha kommet med så grove trusler at politiet så det nødvendig å sikre seg kontroll på den unge mannen. Ut over at truslene blir betegnet som alvorlige vil ikke politiet utdype flere detaljer.

– Han har ikke fått muligheten til å gjøre alvor av truslene eller påføre noen skade. Politiets inngripen har sørget for det, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen ved Politiet i Finnmark.

– Hvem har truslene blitt rettet mot?

– Det er en kvinne.

– Er 21-åringen og kvinnen samboere?

– Ikke per i dag, men jeg kan bekrefte at de har hatt en tidligere relasjon, klargjør Syveren.