Feststøy og antasting

Inngangen til helgen ble rolig for politiket i Alta-regionen. Det meste har gått i feststøy og mindre hendelser, samt at en person i løpet av natt til lørdg har meldt om antasting av ukjente. Saken blir anmeldt over helgen og etterforskning igangsettes. Politiet fikk også melding om en svart BMW i uforsvarlig høy hastighet gjennom tettstedet Langfjord rundt klokken tre natt til lørdag.

Vi nevner også at en overstadig beruset person som ikke var i stand til å ta vare på seg selv ble hjemkjørt av politiet. Det har også vært melding om festtøy i Kåfjord/Kvenvik som forstyrrer natteroen. Tidlig på kveld/natt ble det i forbindelse med et hjemmebesøk på en privatbolig gitt muntlige føringer til et samboerpar etter uenigheter seg imellom.

Vi tar også med fra fredag kveld at turister, som hadde fått kanoer og utstyr ødelagt under padling ned Karasjoka, ba om assistanse. Fire personer ble hentet ut med helikopter etter at ødelagt utstyr hindret dem å komme ned fra fjellet.