Lover å fylle hullene

De lover nå å følge opp saken med de store hullene i betongdekket på Altabrua.

Etter at Altaposten skrev om det ødelagte betongdekket på gangveien ned fra Alta bru, lover nå Statens vegvesen at de skal følge opp saken.

– Jeg tenker at man rett og slett må utbedre betongskadene som er der. Slik jeg ser det, er det ikke den store jobben, sier Tor Inge Helander, fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen, region Nord.

Han har selv gått over Altabrua mange ganger – på rulleski og kjent på at det er problematisk akkurat her.

– Det er helt klart at dette er et problem. Her kan man legge på et tynt lag med betong, sier Helander.

De som eventuelt kunne utføre dette er for tiden på ferie. Helander lover imidlertid at han skal følge opp saken. Det som koster penger, er nok ikke betongen selv. Det er arbeidspengene.

– Jeg vil viderebringe saken for dem, så får de på drift og vedlikehold ta seg av det.