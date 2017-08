Full søppeldunker skaper miljøproblem

Ofte må privatpersoner trå til å rydde søppel i området der containerne for kildesortering står. Turistene fyller de små søppeldunkene på et øyeblikk, og levner deretter søppelet i og rundt de større containerne. Ofte med resultat at vinden sprer ut over plast og papp i et større område.

– Ønsker bare et søkelys på dette.Håper at vegvesentet eller kommunen bidrar til en bedre løsning, noe som vil være bra for trivsel og miljø. Det er mye turister som stopper i Talvik, naturlig nok følger det også med en del søppel. Turistene ønsker å kvitte seg med søppelet på en god måte, men når det ikke er kapasitet lar de det stå rundt containerområdet, sier en dame i Talvik som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort, men forteller at hun er med i bygdelaget og taler på vegne av mange.

– Ingen må misforstå. Vi ønsker turister til vår vakre bygd. De stopper ved den flotte veien som vi har fått, og går gjerne en tur til det fine elveområdet. Mange fotograferer og er hjertelig velkommen.

Bygdelagsmedlemmet viser til ordningeni Melsvika som funger utmerket. I Talvik stopper også turistene med bobiler og caravaner, men ingenting er tilrettelagt.

– Det hadde vært fint med et lekeområde i sentrum som tilreisende barn kunne benytte seg av og avreagere mens foreldrene tar en liten pause.

Riktig tenkt

Kommunalleder for drifts- og miljøavdelingen, Bengt Fjellheim, takker for tilbakemeldingen fra Talvik.

– Det er bra tenkt å spille dette inn. Nå er det sånn at Alta kommune ikke selv har ansvar for å sette opp søppelcontainere, og de som står der mener jeg bestemt ikke er kommunens. Kanskje det er butikken, eller Statens vegvesen, som er rett adresse. Vi har satt bort til VEFAS avfallshåndteringen, men vil gjerne ha en tilbakemelding dersom talvikingene ikke kommer noen vei med utfordringen. Så får vi eventuelt da se hva vi kan gjøre, sier Fjellheim.