– Må varsle mer lokalt

Meteorologisk institutt mener fremtiden vil bringe mer uvær. De ønsker derfor å kunne varsle mye mer lokalt enn det de kan i dag.

– Vi forventer at det blir enda kraftigere byger i årene som kommer, etter hvert som luften blir gjennomgående varmere. Da holder den på mye mer fukt som vil falle raskere ut i spesielle situasjoner, sier nestleder Tor Helge Skaslien i Meteorologisk institutt til NRK.

Forskere spår at den typen uvær som rammet Utvik i forrige uke vil det bli mer av i framtiden. Det vil by på utfordringer for dem som skal varsle om nedbøren.

– Det er uhyre vanskelig å vurdere konsekvensene i et enkelt vassdrag ut ifra om det kommer 25, 30 eller 40 millimeter. Det varierer enormt hvordan utslagene blir lokalt, om for eksempel en elv tar et annet løp, sier Skaslien.

Likevel har han troen på at varslene skal bli bedre i årene som kommer. Flomvarsler Elise Trondsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er enig i at presise meldinger er vanskelige.

– I dag kan vi vite om vi får intense regnbyger, men vi kan ikke være sikre på om de kommer i Agder eller Trøndelag. Skal vi varsle alle, må vi ha varsle veldig, veldig ofte, sier hun. (©NTB)