– I verste fall må vi slakte kyr

– Får vi ikke fôr nok, kan vi bli nødt til å slakte kyr. Det er ikke fôr å få kjøpt hos andre bønder, så det alternativet er borte. Samtidig er det ikke økonomi å kompensere med kraftfôr, slår Stian Jøraholmen ved gården Jorra samdrift, fast.

– Vi har avlingsskader på rundt 20 prosent av arealene våre. Dette er arealer vi ikke får fôr fra i år.

Elendig slåtte

Ved gården er slåtta delt i to. Den første ble ferigstilt sist fredag.

– Vi fikk 800 rundballer, men skulle hatt 1300. Altså 500 rundeballer for lite. Vi måtte så om igjen et areal på 120 dekar i juni som var ødelagt etter isbrann på grunn av den lange vinteren, så vi håper på mye fôr der, sier Hans Kristian Kjeldsberg fast.

– Vi bør få minst 400 rundballer når del to snart starter.

Gikk i ball

Våronna var ikke ferdig på gården før St.Hansaften. Ikke uvanlig sent, men betydelig senere enn de siste årene.

– Vi har tapt mye fôr på den sene våren. Den siste snøen forsvant så sent som i starten av juni. Det er lett å sammenligne med de gode forholdene vi har hatt de siste par årene. Takk og pris så har vi rundballer i reserve fra i fjor. Såpass at det holder en måned til. Det hjelper godt på og kompenserer kanskje for tapet vi opplever i år. Trolig får vi opp mot 30 prosent mindre fôr i år enn i fjor, påpeker Kjeldsberg.

Akkurat tidsnok

Er du bonde handler alt om timing rundt såing og høsting, pluss kunnskap om den gressorten som reiser seg på jordene utover sommeren.

– Står foreksempel timoteien for lenge, slik at gresstrået blir for langt, blir gresset tørt og det vi kaller for trælet. Det blir dårlig fôr. Vi høstet akkurat i rett tid. Nå håper vi det vi omtaler som gjenveksten, altså det som vokser opp etter at vi har slått jordene første gang, reiser seg fort. Dette er veldig næringsrikt og godt gress som er viktig for oss, forklarer han.

– Det er meldt varmere vær, noe som vil gi fin vekst den nærmeste uka. Det trenger vi virkelig, sier «Hasse».

I fjor produserte de 1900 rundballer. Normalt forbruk er 1700 for gården som har 70 melkekyr og 80 ungdyr.