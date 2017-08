– Går i tog for Alta

En voldsom mobilisering er på gang i Alta, og markeringen får nå flere av landets toppolitikere på laget.

– Jeg har kjempet for akuttsykehus og fødeavdeling i Alta over mange år, og har opplevd at sentrale politikere ikke har vært villig til å lytte til befolkingen. Vi har kjempet i motvind, men nå har vi medvind og nærmer oss målet. Jeg kjempegledelig for å kunne bekrefte at Venstres leder Trine Skei Grande kommer til Alta 26. august for å gå i tog for aktuttsykehus, sier Venstres toppkandidat, Trine Noodt.

Ikke valgflesk

Hun avviser at partilederen i Venstre har takket ja som et ledd i en desperat kamp for å bringe Venstre over sperregrensen.

– Ja til sykehusutredning Siv Jensen og Frp går for uavhengig sykehusutredning.

– For å få realisert kravet om akuttsykehus og fødeavdeliing blir årets valgkamp veldig viktig. For første gang har velgerne fått mulighet til å gjøre en forskjell. Stortinget skal allerede tidlig etter valget votere over om det skal tas «time-out» og gjennomføres en faglig og uavhengig konsekvensutredning av flere alternative strukturmodeller. Blir forslaget vedtatt vil det være et langt steg mot lokalsykehus i Alta, sier Noodt.

– Saken viktigst

Hun understreker at Venstre ikke bruker sykehussaken til å slå partipolitisk mynt i en valgkamp som er viktigere enn noen ganger tidligere for partiet hun er en del av.

– Jeg har ingen problemer med å rose Frp og Siv Jensen for å komme med garantier om time-out og utredning. Det var svært viktig selv om det kom lovlig sent. Høyre er nå under sterkt press og står alene på borgerlig side om å blokkere for å få fram fakta i denne saken. Nå er et flertall for time-out og utredning realistisk å tro på, sier Noodt.

Samtidig viser hun til at det var Venstre og Trine Skei Grande satte fram forslaget i Stortinget som gjør at alle parti må svare velgerne. Uansett om de vil stemme ja eller nei.

– Venstre er krystallklar på at vi vil ha to akuttsykehus i Vest-Finnmark, og at akuttsykehus med fødeavdeling skal lokaliseres til Alta. I Finnmark er det vel over tid ingen parti som har vært klarere på dette enn Venstre. Når andre parti som har motarbeidet sykehuskravet nå angriper Venstre med påstand om valgflesk og desperasjon er det nok i et håp om å flytte fokus vekk på hva de selv tilbyr velgerne i Alta og Kautokeino.

– Må vise ansikt

Noodt tror folk vil gå mann og kvinne av huse for å vise at hele regionen står bak kravet, og at de ikke godtar det hun betegner som myndighetens sjansespill med liv og helse for innbyggerne.

– Siv Jensen har tidligere uttalt at hun gjerne kommer til Alta under aksjonsdagen, og jeg håper virkelig at både hun og mange andre partiledere, uavhengig av standpunkt, tar innbyggerne så mye på alvor at de benytter anledningen til å få en direkte tilbakemelding fra folket.

Mange tusen

Aksjonsleder Frank Johnny Nilsen forteller at det pågår flere parallelle aksjoner med samme mål; akuttsykehus til Alta. De ulike aksjonsorganene samarbeidet tett, og flere i ledelsessjiktene er med på flere fronter.

– Det blir mange, mange tusen deltakere. Det vil bli helt umulig for NRK og riksmedia å overse det som i valgkapen vil bli landets største folkelige markering. Vi har fått signaler på at Siv Jensen melder seg på, men ingen endelig bekreftelse foreligger på at hun kommer. Vi er svært glad for at Trine Skei Grande blir å finne i toget. Også MDGs rikstopp Aina Une Bastholm har bekreftet at hun vil være på plass. Min bønn til Ap-lokalt er at de krever at Jonas Gahr Støre stiller for å lytte til folket. Dette vil være en utmerket anledning for han til å si at Ap tar folk i Finnmark på alvor, og går for time-out til strukturen er utredet.

Nilsen håper også Høyre blir å finne på aksjonsdagen med politikere på toppnivå. Han vurderer det som helt nødvendig for å komme videre at Høyre og Arbeiderpartiet, som til nå har dekket hverandre, splittes og vil.