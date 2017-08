Tusenvis av postkort sendes i helsekampen

– Vi ser at politikerne stiller opp for lokalsykehus med akuttilbud i områder med med et svakere befolkningsgrunnlag enn i Finnmark. Men her skal altså penger gå foran liv og helse? Toril Bakken Kåven sa det nokså godt i leserinnlegget her om dagen: Hvorfor skal Finnmark ta til takke med smuler? Hvorfor skal penger kastes bort på transport og skape enda større klimautfordirnger? sier bloggeren og samfunnsdebattanten.

Irene Ojala er en av mange altaværinger som engasjerer seg for at 25.000 sambygdinger skal få et tilbud der Alta og Kautokeinos kvinner kan føde lokalt, og ikke tvinges til en flere timers reisevei. Samtidig forstår ikke Ojala politikere fra Finnmark som aksepterer at penger skal stoppe tre akuttsykehus i Finnmark.

For kort tid siden fødte hun ideen om å ta i bruk en gammel suksessoppskrift – å sende melding på den litt umoderne måten til landets øverste folkevalgte. Under Alta-aksjonen ble Stortingets presidentskap og politikere på stortinget oversvømmet av tusenvis av postkort som fant veien til Stortinget. Alle måtte journalføres og registreres. Det ga oppmerksomhet og et signal om et voldsomt engasjement.

– Postkortaksjonen var en suksess i kampen for Alta-Kautokeino-vassdraget. La oss gjøre den til en ny suksess. Vis nyvalgte stortingsprolitikere at vi har et sterkt engasjement. Da må de ta oss på alvor. En første test blir om de stemmer ja til Venstres forslag om utredning og time-out. Selv om vi er glad for at Siv Jensen nå sier at hun og Frp støtter utredning og vil stemme ja til forslaget, skal vi gjøre det vanskelig å ombestemme seg eller stemme nei til å få fakta fram. Vi må vise Stortinget at folk i Finnmark ikke er fornøyd med smuler.

Ojala understreker at en utredning kun er et første steg, og at fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling er det egentlige målet.

Ikke alene

Selv om ideen var hennes, står det nå 25 personer klar til å gjøre den til en suksess. Postkortaksjon for «Akuttsykehus til Alta» er en del av «Folkeaksjon for Akuttsykehus til Alta» og et samarbeid med folketoget som Frank Jonny Nilsen står bak – «Folketog for akuttsykehus til Alta 26. august».

Selve folketoget blir arrangert 26. august, men både i forkant og etterkant av selve aksjonen vil Postkortgjengen stå i sentrum denne dagen.

– Vi er nå i gang med å planlegge stand hele folketogsuka. Her skal de som møter kunne skrive postkort på standen og få hjelp til å få sendt det av gårde.

– Noe av det jeg finner mest givende er det utrolige engasjementet jeg møter fra Kautokeinos befolknng. De er om mulig enda mer opptatt av at det skal komme et akuttsykehus til Alta. For dem er det fire timers reisevei til Hammerfest, både når de selv er syk og når noen i familien er syk og skal besøkes på sykehuset. Dette gjelder både ved sykdom, men ikke minst ved fødsel, påpeker Irene Ojala

5000 kort

Hun har selv designet kortet som du ser i denne saken. Det er prydet med teksten: «Dette er mitt generasjonsløfte. Gi trygghet til barn og eldre i Kautokeino og Alta. Jeg sier ja til Akuttsykehus til Alta.»

– Malermester Per Andreassen fra Rafsbotn har donert 5000 postkort til Postkortaksjonen. Er ikke det fantastisk? Samtidig har vi fått trykket opp T-skjorter og caps. T-skjortene har påskriften «Lokalsykehus til Alta». Næringslivet har vært fantastisk og har støttet opp, men så er de også en ufrivillig stor sponsor av Hammerfest sykehus. Tenk bare hvor mange arbeidstimer som forsvinner med folk som må ta turen til Hammerfest som pasient, og ikke minst for pårørende som har nær familie her, påpeker Irene.