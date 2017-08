Øvde på sivil ulydighet

– Det var litt ekkelt i starten, fordi bena fløt opp og drakten var tung og vanskelig å svømme i. Det var vanskelig å holde formasjonen så budskapet kom tydelig fram, sier fylkesleder Kamilla Elene Samuelsen. Hun og fem andre finnmarkinger er for tiden på Natur og Ungdoms sommerleir i Ramberg i Lofoten, hvor mer enn 350 ungdommer øver på blant annet sivil ulydighet.

– I havet handler det like mye om å ikke bukke under, sier Kamilla, som sier hun fikk ny respekt for det Greenpeace driver med.

Vil mobilisere

– Vi kjemper med nebb og klør for oljefritt Lofoten, sier Samuelsen, som sier hun håper å slippe å ta i bruk sin nye kunnskap om det å demonstrere med bølgeskvulp mot ansiktet. Natur og Ungdom gjør nå alt de kan for å vinne saken på lovlig vis, men leder Ingrid Skjoldvær har sagt at dersom politikerne lar være å lytte til miljøfaglige råd og åpner for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, vil de mobilisere til sivil ulydighet. Tirsdag denne uken ble rundt 30 av dem trent på nettopp dette, etter omvisning, foredrag og instruksjon ombord på isbryteren The Arctic Sunrise fra Greenpeace.

Vind og bølger

Kamilla Elene lå i vannet i rundt 40 minutter, og sier det krevde presisjon og konsentrasjon å få jobben gjort. Drakten dekket munnen, så det var vanskelig å kommunisere, sier hun. Vind og bølger gjør sitt for å drive demonstrantene fra hverandre, derfor er øvelse så viktig, bekrefter hun.

– Det er ikke den aksjonsformen Natur og Ungdom er mest kjent for å bruke, men nå har vi fått nyttig opplæring dersom det likevel blir nødvendig, sier hun.

Går for ny seier

Lofoten, Vesterålen og Senja uten oljeproduksjon har lenge vært en viktig sak for Natur og Ungdom, og scenario for øvelsen var å blokkere for en oljerigg på vei opp til det sårbare området.

Natur og Ungdom melder at de så langt har vunnet saken om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fem ganger tidligere, og at de nå kjemper for en sjette seier. Natur og Ungdom har også 50-årsjubileum i år.

– Valget står om et bærekraftig fiskeri og et klima for fremtiden, eller gamble på kortsiktig oljeprofitt, sier fylkeslederen.