– Vær stolt av akvitetsbyen Alta

Altaposten sak (publisert under betalingsmur) om appen hvor du enkelt kan teste din biologiske alder, fortalte at våre fire «testpiloter»; ordfører Monia Nielsen (43), varaordfører Anita Håkegård Pedersen (57), rådmann Bjørn-Atle Hansen (59) og Tor Oskar Thomassen (62) alle kom ut av testen som ungdommelige voksne. Alle måtte overtales til å stille opp, men ga til slutt etter for å bidra til økt fokus på folkehelse og fysisk aktivitet.

– Jeg stiller opp på dette mest på grunn av å fronte viktigheten av god folkehelse, samt sette fokus på fokus aktivitet blant folk. Fysisk aktivitet betyr ikke nødvendigvis at man behøver topp moderne utstyr i alle varianter. Det kan nok skremme en del å stille opp, er jeg redd, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen som kom ut av testen med en kropp som er nesten åtte år under den reelle alderen.

Gjennomtrent

Tor Oskar Thomassen besitter en av landets beste kompetanse på trening og fysiologi. I tillegg har han vært trener på mange nivå, også toppnivå, både i fotball og ski. Likevel er han mest opptatt av å skape varige endringer hos folk flest. Bidra til inaktivitet byttes ut med aktivitet.

Selv er Thomassen mer enn aktiv. Over 700 timer årlig i 35 år går det fram av treningsdagboka. Mye gjort gjennom å løpe, gå på ski eller sykle til og fra jobb.

– Min fysisk aktivitet er nok litt ekstrem sammenlignet med «vanlige folk». Jeg har i snitt 1,5-2 timer per dag året rundt Det har jeg hatt i 35 år. Har ikke brukt bil til jobb mer en maks 3-4 ganger per år, forteller mannen med 40 til 42 i hvilepuls.

– Det anbefales fra mange hold om å drive høy-intensitetstrening, også for «vanlige folk», fordi det gir best kondisjon, O2-opptak og dermed beste forebygging av hjerteinfarkt og hjerneslag. Er du enig?

– Nei, jeg tror det er et dårlig råd. Skal vi få gjort noe med folkehelsa må vi få flere, mange flere enn i dag, til å øke sitt aktivitetsnivå. Da må det være aktivitet som mentalt ikke skaper barrierer. Trening på veldig høy puls er slitsomt både fysisk og mentalt. Derfor er mitt råd å ta i bruk dagligdagse aktivitet, gå/sykle til jobb, manuell snømåking, hagearbeid, vedhogst og i enda større grad komme seg ut på tur, gjerne høste sin egen mat som bær, fisk og vilt, påpeker han og legger til:

– For egen del er mesteparten av min trening rolig, rundt 70 prosent av makspuls. To tre ganger i uka tar jeg det litt hardere med puls på 80-90 prosent av det maksimale. For «vanlige folk»kan litt tøffere økter være rask gang i bakke, gjerne som intervall, men hovedvekten av aktiviteten bør være i et tempo hvor en ikke er mer andpusten enn at man kan snakke helt greit.

Skryter av Alta

Av de fire i testpanelet kom ikke uventet Thomassen ut med yngste biologiske alder. Når alle data var plottet inn konkluderte programmet med en kropp på 24 år. Rådmann Bjørn-Atle Hansen har nesten like mange år på baken som som idrettskjendisen, og er nesten like gjennomtrent. Han scoret godt og fikk en biologisk alder på 34. Også ordfører Monica Nielsen slo sin egen alder (43) og fikk et testresultat på 36. Håkegård Pedersen fikk estimert sin bilogiske alder til under 50.