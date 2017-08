– Ja til sykehusutredning

Toppkandidat Bengt Rune Strifeldt peker på at bekreftelsen fra partiledelsen vil ha betydning for Stortingets behandling av Venstres forslag om «time-out» og en faglig konskevensutredning, et forslag som vil bli tatt opp til votering etter valget.

– Frp står ved målene i den nasjonale sykehusplanen. Likevel tar vi folk på alvor, og engasjementet i Vest-Finnmark er så stort at det bør høres. Vi står fast på våre vurderinger, men Frp vil støtte at det gjøres en uavhengig utredning av hvordan sykehustjenestene i Vest-Finnmark best bør organiseres.

Den nye bekreftede holdningen til Frp kan gi store konsekvenser. Med Frp-støtte til en uavhengig sykehusutredning for Vest-Finnmark, er nå tre av fire regjerings- og støtteparti for utredning. Tidligere har nestleder i KrF, Olaug Bollestad, bekreftet en slik holdning på vegne av sitt parti. Det samme har Venstre og partileder Trine Skei Grande, som også har satt fram forslag i Stortinget om konsekvensutredning og «time-out». Kun Høyre står på sitt og forsøker å blokkere for utredning.

Ledelsen, både lokalt i Alta og i fylkespartiet, har etter det Altaposten kjenner til hatt mange og svært tydelige samtaler med partiledelse og ledende helsepolitikere i Frp denne sommeren. Kravet har vært at partiet sentralt må stå ved løftene til partileder Siv Jensen, eldregenereal Bård Håksrud og leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Kari Kjønaas Kjos, har kommet med. Overfor Altaposten bekrefter partileder Siv Jensen at Bengt Rune Strifeldt nå kan gå ut til velgerne med en garanti om at Frp støtter utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, før det blir gjort investering på mellom to og tre milliarder i et nytt sykehus i Hammerfest.

– Jeg har klart og tydelig gjort kjent, at for meg er det å få et godt faglig beslutningsgrunnlag for sykehusstrukturen så viktig, at jeg uansett hva partigruppa hadde besluttet, ville stemt for forslaget om konsekvensutredning om jeg kommer på tinget. Med partilederens avklaring, er jeg trygg på at vår gruppe som helhet vil stemme ja til forslaget, sier Strifeldt, som er svært glad for avklaringen også med tanke på muligheten for å vinne tilbake gamle og få nye Frp-velgere:

– Både Alta og Finnmark Frp går nå inn i valgkampen med veldig stor entusiasme. I Alta er sykehussaken avgjørende, veldig mange som gir uttrykk for at de har forlatt sitt tradisjonelle partivalg, og vil velge ut fra sykehussaken. Så nå har Siv gitt oss en vinnersak.

Klar lovnader

Når Siv Jensen nå er tydelig på at partiet går for konsekvensutredning av sykehusstrukturen, er det en oppfølging av tidligere garantier til velgerne av sentrale politikere i Frp.

Før valget i 2013 tok Siv Jensen turen til Alta. I et intervju med Altaposten kom hun da med følgende garanti:

– Befolkningen i Alta-regionen og våre politikere lokalt har hatt full støtte for kravet om en helhetlig utredning av en struktur på sykehustjenestene i Finnmark. Sørger velgerne for å få et sterk Frp inn i regjering vil utredningen bli en realitet.

Dette ble fulgt opp av partiets eldregeneral Bård Hoksrud i valgkampen i 2015, også han på besøk i Alta:

– Jeg hører at regjeringens støtteparti Venstre er klar og tydelig på konsekvensutredning. Vi i Frp, både lokalt og sentralt, mener at det må foreligge et faglig beslutningsgrunnlag før det investeres milliardbeløp i nye helsetilbud i Finnmark. Frp mener at det vil være helt feil å bruke enormt store summer på et nytt sykehusbygg uten at lokaliseringen først er faglig vurdert.

Det toppet seg da Kari Kjønaas Kjos noen dager senere slo fast:

– Frp er krystallklar på at vi ikke kan investere milliardbeløp i nye sykehus uten at det foreligger en konsekvensutredning, som også omfatter vurdering av flere ulike lokaliseringsalternativ. For utbyggingen av Hammerfest sykehus betyr det at også Alta må utredes som sted for lokalsykehuset for Vest-Finnmark. Vi ønsker mest mulig helse igjen for hver investert krone, og da må vi ha et faglig beslutningsgrunnlag i bunn.

To sykehus

Bengt Rune Strifeldt sier at han og partiet aldri har vært for å legge ned sykehuset i Hammerfest, men å finne fram til en struktur som ivaretar behovet for akuttilbud og fødeavdeling for befolkningssenteret i Finnmark.

– To sykehus i Vest-Finnmark er nødvendig, men først av alt trenger vi en faglig utredning som forteller hvordan vi kan gi best mulig sykehustjenester til flest mulig. Mest mulig helse for hver krone som brukes, er god Frp-politikk.