– God jobb, Alta Frp

Bare dager før SVs toppkandidat Kirsti Bergstø kommer til Alta for å drive valgkamp, hyller den lokale partilederen Tommy Berg Frp og Bengt Rune Strifeldt i sykehussaken.

Bakgrunnen er at partileder i Frp, Siv Jensen, i dag i Altapoosten bekrefter at lojaliteten til regjeringskollega Høyre, som har blokkert for sykehusutredning, nå er byttet ut for aktiv jobb for en uavhengig faglig utredning av strukturen.

– Ja til sykehusutredning Siv Jensen og Frp går for uavhengig sykehusutredning.

– Frp står ved målene i den nasjonale sykehusplanen. Likevel tar vi folk på alvor, og engasjementet i Vest-Finnmark er så stort at det bør høres. Vi står fast på våre vurderinger, men Frp vil støtte at det gjøres en uavhengig utredning av hvordan sykehustjenestene i Vest-Finnmark best bør organiseres, sier Siv Jensen til Altaposten.

At hun og partiet sentralt mener alvor, går også fram av det hun nå kommuniserer ut.

– Krav om en slik utredning vil være et punkt Frp vil å ta med inn i nye regjeringsforhandlinger.

Roser Bengt Rune

– Jeg har ingen problemer med å applaudere den jobben Bengt Rune og Frp lokalt har gjort. At de har klart å bevege partiledelsen fra å stå lojalt bak helseminister Bent Høie og hans desperate jobb for å torpedere at fakta kommer på bordet, til at Frp nå støtter en utredning av sykehusstrukren hundre prosent, er imponerende, sier Berg.

Han skulle gjerne sette at partiledelsen i SV var like lydhør overfor befolkningssenteret i Finnmark og deres krav om likeverdige og gode helsetilbud.

– Jeg og Alta SV har vært og er klinkende klar på at et minimum overfor velgerne må være at det foreligger et solid faglig beslutningsgrunnlag før det investeres mellom to og tre milliarder kroner i sykehusstrukturen. Det har Frp skjønt, men i SV får vi verken fylkespartiet eller partiet sentralt til å jobbe for å få fakta på bordet.