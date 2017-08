Skrev ut bøter

UP avholdt tirsdag fartskontroll i området ved Skjåholmen. Det ble gjort et førerkortbeslag for kjøring i 113 km/t i 70-sonen. Samtidig ble det utstedt seks forenklede forelegg for fart i samme område.

Noe senere tirsdag ettermiddag ble det meldt om kontroll i Hammerfest sentrum.

– UP har gjennomført adferdskontroll, med ni gebyr for manglende beltebruk og ett forelegg for telefonbruk i bilen, opplyser Finnmark politidistrikt.