48 unge samles i Langfjordbotn

– Ungdommen skal lære om blant annet samisk kultur og reindrift – og vil kunne boltre seg i frisk luft og natur på den internasjonale gruppeutveksling i Langfjordbotn, forteller prosjektkoordinator Gabriella Jurisic Ottesen for Let's do it oustide, som varer helt til 10. august.

Det betyr at 48 ungdommer i alderen 16-25 år fra de ikke-statlige organisasjonene er samlet i Langfjordbotn i en og en halv uke. De er fra Nederland, Luxembourg, Tyskland, Makedonia, Kroatia og Norge som samarbeider om utvekslingen, som er finansiert av Aktiv Ungdom, Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Ottesen forteller at utvekslingen er todelt. Det handler om menneskerettigheter, inkludert minoritets- og urfolksspørsmål, samt utendørsaktiviteter og sunn livsstil.

– Gjennom 10 dager skal ungdommene gå på toppturer, overnatte på fjellet, fiske, bade, diskutere urfolkstema, lære om samisk kultur og levesett, debattere og bli mer bevisst på hvordan deres stemme kan bli hørt, forteller Ottesen. Samtidig dannes det vennskap på kryss av grensene.

– Det vi har sett gjennom flere år er at ungdommen raskt oppdager at likhetene er flere og viktigere enn ulikhetene og at de tar i bruk de redskapene vi gir dem. Dette være seg debattferdigheter, ny kunnskap og erfaring omkring viktige temaer i samfunnsdebatten i Europa, kunnskap om andres kultur og levesett, økt bevissthet omkring solidaritet og toleranse – eller bare et ønske om å være med å gjøre en forskjell.

Som tidligere vil toppene rundt Langfjorden bli besøkt.

– Vi skal på lunsjtur til Røde Kors hytta, båle, grille og nyte utsikten. Videre skal vi gi en smak av fjell og fiske ved å ta deltakerne med opp Øverplassfjellet hvor vi overnatter ei natt i gapahuk. Omgivelsene rundt Altafjord Camping er perfekt for små turer, fiske eller bading fra moloen, påpeker Ottesen.

Besøk hos en reindriftsfamilie på sommerboplassen er ett av høydepunktene, men neste tirsdag blir det også stas når EU-minister Frank Bakke-Jensen kommer på besøk.