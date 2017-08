12 nye boliger snart klare

Altaposten kunne sist mandag forteller om at rehabiliterte rusmisbrukere står uten ettervernsboliger når de skrives ut fra Finnmarksklinikken, inkludert en 29-åring som er henvist til kummerlige forhold ved Karasjok camping.

Bedre fra september

Kommunalleder for helse og sosial, John Helland, forteller at kommunen vil være langt bedre stilt i september.

– Når det gjelder botilbudet til brukere som krever tjenester fra kommunen, har vi nå i samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger fått klar flere boliger i Dalebakken, opplyser Helland. Han ser for seg at tilbudet vil være klart i løpet av september.

– Her vil det komme 12 boliger, der personer som trenger hjelp og veiledning vil kunne få det på stedet. Syv av disse, er nye boliger der vi har sagt at vi skal ha bemanning på plass før vi tildeler boligene. Etter å ha fått alle vedtak på plass, gjenstår nå det rent praktiske rundt ansettelsene av de som skal jobbe med dette, forteller kommunallederen.

Etter Altapostens oppslag har Helland hatt et møte med både NAV og psykiatri- og rustjenesten.

– Den konkrete saken kan vi ikke kommentere ut over det som er gjort, men dette er en sakstype der vi i løpet av kort tid vil kunne gi et bedre tilbud til målgruppen, oppsummerer Alta kommune.

Utfordrende om sommeren

Kommunen har plikt til å finne et alternativ til bostedsløse. Dette er lovfestet, men kommunen medgir at det har bydd på ufordringer.

– Når det gjelder behov for midlertidig bolig om sommeren, er det hvert år et problem at muligheten til korttidsleie er mindre i turistsesongen. Dette vet vi om, og det betyr dessverre at tilbudene er færre og standarden lavere i sommermånedene, enn resten av året, sier Helland.

Han håper nå at de nye boligene bil gi en lettere hverdag.

– Dette vil gi helt nye muligheter til å følge opp personer som trenger hjelp enn det vi har hatt til nå, og har i mange år vært et etterlengtet tilbud, medgir Helland.