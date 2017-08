– Profitten er bygd på fellesskapets ressurser

SVs førstekandidat i Troms mener argumentene mot ressursavgift i havbruk blir svake når de kommer fra eiere som tar ut opptil 59 prosent i avkastning.

Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskødegård karakteriserer en gjennomsnittlig resultatmargin på 26,5 prosent som «superprofitt».

– Alt over 25 prosent margin er superprofitt uansett bransje. En viktig årsak til resultatene er de eksepsjonelt høye lakseprisene vi fikk etter kollapsen på tilbudssiden i 2016, sa Giskødegård til Dagens Næringsliv lørdag.

Høy avkastning

Avisen har analysert avkastningen i havbruksnæringa og finner profittmarginer på opptil 59 prosent i tremannsbedriften Hellesund Fiskeoppdrett. Kjempen Marine Harvest når ikke opp blant topp ti blant de mest lønnsomme oppdretterne i prosent. Resultatmarginen er 22 prosent i verdens største oppdrettsselskap, som har 13.200 ansatte.

– Disse eiernes profitt er bygd på utnyttelse av fellesskapets ressurser. På mange måter er det et skatteparadis de opplever i norske kommuner. Men det er ingen grunnrentebeskatning av næringen, sier SVs listetopp i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, til NTB.

Grunnrente

Rent prinsipielt er dette galt, mener Fylkesnes. I andre naturbaserte næringer er det annerledes. Fossekraften er et eksempel der det ifølge Fylkesnes er en fornuftig grunnrentebeskatning som kommer kommunene til gode.

– Petroleumsnæringa betaler 78 prosent skatt og er happy med det, sier Fylkesnes.

Kontrasten blir da stor til fiskeri og havbruk, der næringa får ta for seg av fellesskapets ressurser uten å betale grunnrente tilbake, mener SV-representanten. Han irriterer seg over dem som argumenterer med eksportinntekter fra laks og olje som om det skulle være det samme.

– Eksporterer vi olje for 1 milliard kroner, har fellesskapet hentet ut en ressursrente på 78 prosent i skatt. Fra en milliard eksportert laks er nesten ingenting hentet ut av fellesskapet, mens eierne har tatt ut opp til 59 prosent i superprofitt, sier Fylkesnes.

– 25 øre er byrdefullt

Han loset forslaget, som innebærer en forsiktig start på grunnrente, gjennom Stortinget.

– Vi foreslår 25 øre per kilo eksportert laks. Med priser på rundt 60 kroner kiloen er det en lite byrdefull ressursrente. Oppdrettseierne mener på sin side at dette er en veldig problematisk byrde. De burde ha råd til å gi et beskjedent bidrag, sier Fylkesnes.