– Det politiske Alta har sviktet i ruspolitikken

Venstres Trine Noodt er lei syltynne unnskyldninger når kommunens politikk på rus- og psykiatri-feltet blir avkledd. Hun mener at 29-åringen som kommer fra rehabilitering fortjener all tenkelig drahjelp.

– Samtlige Alta-politikere er medskyldige i at vi ikke evner å prioritere dette området, enten det er boligsituasjon elller friske midler til drifta det handler om. Vi har sviktet, fastslår Trine Noodt, som i går var i kontakt med en rehabilitert ruspasient som kommer til stengt dør denne uka. I likhet med 29-åringen kommer hun fra Finnmarksklinikken.

– Vi har alle ventet på Dalebakken, men år etter år har dette vært et problem. Vi må også ha en viss variasjon i hva vi kan tilby av midlertidige boliger, mener Noodt, som også mener det er opportunt å stille spørsmål ved om det er rett å ha en stiftelse til å styre dette området.

– Det er overhode ikke noe kritikk av Stiftelsen, men handler om at Alta kommune selv bør sikre at det er boliger tilgjengelig til enhver tid. Vi bør være på tilbudssiden og skaffe disse boligene selv, mener Noodt.

Hun mener videre den politiske ledelsen må erkjenne at man er bakpå i disse spørsmålene, ikke bare fortelle hvor trist det er.

– Når hovedutvalgslederen mener det ligger føringer i at dette området blir prioritert i neste budsjettperiode, står det ikke til troende. I virkeligheten ble det kuttet to stillinger innen rus og psykiatri for inneværende budsjettperiode. Det advarte vi sterkt mot, men det var for døve ører. Dette bør den politiske ledelsen reparere ved første og beste anledning, men det er behov for så mye, mye mer, erkjenner Noodt.