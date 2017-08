– Ap stemte jo imot flyplass

–Jeg lurer på om de har gjort noe som helst. Når politisk ledelse har et flertallsvedtak, skal de også jobbe for det. Men jeg har ikke opplevd noe som helst trykk eller jobb fra politisk ledelse i nettopp denne saken, sier Olsen.

– Jeg ser at fylkesordfører Runar Sjåstad uttrykker seg positivt til ambulanseflyplass i Kautokeino. Det overrasker meg. Sannheten er nemlig at to ganger har et flertall i fylkestinget stemt for flyplass i Kautokeino, mot Ap og Runar Sjåstad sine stemmer, sier Rut Olsen.

Det er på Finnmark Arbeiderparti sin Facebook-gruppe at fylkesordfører Runar Sjåstad har uttrykt at han synes det er en god idé å bygge ambulanseflyplass i Kautokeino. Ole Aslak Eriksen stilte spørsmål om hva Runar Sjåstad mener om å utbedre flystripa på den nåværende flyplassen i Kautokeino, slik at stripa kan brukes av ambulansefly i nødsituasjoner.

Sjåstad på sin side sier at han ikke har vært imot flyplass i Kautokeino.

–Jeg føler at dette ikke er helt korrekt fremstilt. Første gang saken kom opp, var det som innspill i lufthavnstruktur. Jeg mener det ble enstemmig vedtatt den gangen, at vi skulle jobbe langsiktig og få til en løsning og nødvendig utstyr for ambulanseflygning til Kautokeino, sier Runar Sjåstad.

Det var da ikke snakk om en fullverdig flyplass. Sjåstad sier det ikke må blandes sammen med at han ikke ønsker flyplass.

– Jeg har til og med vært og sett på flystripa som er der. Men samtidig – når en tenker på at Avinor må spare inn én milliard og har store investeringer på Gardermoen. Og samtidig har vi et strukturutvalg som har satt flere flyplasser på rødlista og de kutter ned på afisfullmektige og flygeledere. Vi skal egentlig være glad de ikke har lagt ned noen flyplasser i Finnmark, sier fylkesordføreren.

Han sier de har vært aktive i forhold til flyplasser i fylket.

– Vi har på ingen måte lagt bort flyplass til Kautokeino, understreker han.

Lite innsats

For Rut Olsen virker det som om interessen for flyplass i Kautokeino ikke er så stor fra Sjåstad og Ap.

– Jeg har lenge sittet med et inntrykk av at dette ikke er en sak Ap’s politiske ledelse har lagt ned noe som helst arbeid med. Det til tross for at det er et flertallsvedtak og marsordre fra fylkestinget, sier Rut Olsen, tidligere Kystpartiet, nå Frp.

– Runar bør være ærlig og fortelle om Ap i det hele tatt har gjort noe for realisering av flyplass, og i så tilfelle hva? Han bør ikke nå i valgkamptiden «late som» at dette er noe han ønsker å få realisert, sier Olsen.

Ikke lett, men mulig

– Kunne dere i fylkestinget gjort noe for å bidra til flyplass?

– Nå er det Avinor som tar seg av flyplasser. Men vi er høringsinstans i forhold til å spille inn ønsker og behov. Og det mener jeg vi absolutt har vært og skal være. Når det er sagt, er jeg veldig glad for at det er stort fokus på dette fra Kautokeino sin side. Det er veldig positivt at ordføreren står på, og ivrer for å finne en løsning. Det er også veldig positivt at FlyViking er så interessert. Jeg tror det er veldig viktig at slike aktører er på banen, dersom det skal være mulig å få dette til, sier Sjåstad.

Han vil imidlertid understreke viktigheten av å beholde fokus.

–Vi må fortsette å slåss for de flyplassene som eksisterer idag. Vi ønsker å ruste opp rullebanen i Alta og Kirkenes, vi ønsker ny flyplass i Hammerfest og vi ønsker å bevare dagens rullebanelengde i Porsanger. I dette bildet har det ikke vært lett å argumentere for å få en ny flyplass i Kautokeino. Men saken er på ingen måte lagt bort, sier han.

–Vi må jobbe langsiktig. Det nytter ikke å fremme populistiske forslag i fylkestinget, slår han fast.

Alltid stemt for

Rut Olsen på sin side ønsker å fremheve at Kystpartiet alltid har stemt for en ambulanseflyplass til Kautokeino.

– De har ufattelig lang reisevei til sykehus, med både rasfare og fare for stengte veier, sier Rut Olsen.