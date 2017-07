Plukkes mest bær Nordland

I 2016 kom ingen på høyde med altaværingene som bærplukkere. Alta ble kåret til landets beste bærplukkekommune. Det er oppsummeringen til Finnmark friluftsråd, som også i 2017 kjører en konkurranse som registrerer bærplukkere kommunevis.

– Ut og plukk er på en måte høstingsversjonen av det populære perletur konseptet. Her kan man følge med på hvor mye bær andre plukker, noe som kan motivere oss til å plukke litt ekstra for å holde tritt med nabo og venner i «bærkonkurransen», sier Even Borthen Nilsen, fagleder i Finnmark friluftsråd.

Snart plukkeklar

Altaposten hadde søndag en direkterapport fra en ihuga bærplukker og fritidsentusiast, Anton Dahl. Hans rapport fra myrene rundt Kautokeino er oppsummert at det enda vil ta mellom én og to uker før multebæra her er moden. Og i høyereliggende områder går det kanskje opp mot tre uker før bæra modnes. Selv om Dahl betegner årets multehøst til å være under normalen, er han trygg på at det skal bli mulig å plukke seg noen kilo også i år av viddas gull.

Over ti tonn

Registreringen til «Ut og plukk» viste at det ble plukket ti tonn bær i 2016. I konkurransen om å plukke mest bær vant Nordland fylkeskampen, mens altaværingene plukket mest av alle når vi ser på registreringen kommunevis. I 2017 er det mange som gjerne tar førsteplassen fra Alta, og finnmarkingene med rike høstingstradisjoner på fjell og vidde bør på ingen måte la seg slå av nordlendingene.

Samarbeid