Kongeørna får skylda

Antall rein tatt av rovdyr er allerede høyere enn i hele 2016. Kongeørnen får mye av skylden.

779 rein er registrert tatt så langt i år, skriver Nationen . Miljødirektoratet bekrefter at man i år ser en økning i rovdyrtap sammenlignet med fjoråret. Det er primært økning i tap av rein, hovedsakelig tatt av kongeørn og jerv.

– Tapene er større enn man får dokumentert, det er ikke så mye igjen av kadavrene når ørnen er ferdig med dem, sier leder Ellinor Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Hun sier at Stortinget har bestemt hvor mange ørn det skal være, men at hvilke områder de befinner seg i ikke blir vurdert.

– Da bør man fordele bestanden i hele landet, slik man gjør med andre arter. I de områdene hvor det er beitedyr og problemene er store, sitter folk bare i fortvilelse og ser på at ørnen tar dyr, sier Jåma.

Margit Mathisen, tidligere sametingsrepresentant og nestleder i rovviltnemnda for Finnmark og Troms, sier det kan være frustrerende at ulven tar all oppmerksomheten i mediene.

– Det er positivt at ulven får stor oppmerksomhet, men vi skulle jo ønske at det var mer fokus på problemene reindrifta sliter med.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har foreslått å senke terskelen for skadefelling av kongeørn. (©NTB)