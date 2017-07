Alta – en god middag foran

– Jeg synes det er fint å være her. Jeg orker ikke å lage så mye middag hjemme, slurvet gjerne med brødskiver eller fiskekaker. Men her spiser jeg ofte og regelmessige måltider, forteller Gerd Kristoffersen, som bare er noen uker på Elvebakken sykehjem.

Hun har selv vært vernepleier og vet godt at det er viktig for helsa å spise godt.

– Vi spiser så ofte her, at jeg trodde jeg skulle gå opp i vekt. Men tenk, så har det motsatte skjedd, forteller hun og ler godt.

I januar startet Kåfjord sykehjem opp med varm lunsj på formiddagen, og middag på ettermiddagen. Etter det har alle de kommunale sykehjemmene kommet etter. Kåfjord, Helsesenterets sykehjem, Elvebakken, Ekornsvingen, sykestua. Etter det vi kjenner til har også de private sykehjemmene snakket om å innføre det.

– Vi har flyttet på litt vakter og litt folk, og ikke lagt opp til økning i budsjettet. Vi oppdaget etter hvert at man klarte det med de ressursene man hadde, sier kommunalleder John Helland fornøyd.

– Det som er mest forunderlig er at man ikke har gjort dette for lenge siden, slår Helland fast.

Det økende fokuset på eldres kosthold og ernæring, gjør at det har kommet nye nasjonale retningslinjer på når og hvordan eldre serveres mat på sykehjem og institusjoner.

Også statsminister Erna Solberg har tatt opp problemet rundt eldre og mat, at måltidene kommer for tett og for tidlig på dagen. Nasjonalt råd for ernæring har laget en studie som viser at eldre rammes av sykdomsrelatert underernæring.

Mange eldre klarer ikke å lage middag selv, og problemet fortsetter gjerne når de kommer på sykehjem og har middag ved 13-tiden, kveldsmat rundt klokka 18, og så ikke organisert måltid før frokost dagen etter.

– Det er ikke bra med så langt opphold fra kvelden til morgenen. Nå får de en lunsj på formiddagen, og middag ved 4-tiden, forteller Helland.

Ingen klager

Det er bevist at ved å fordele måltidene utover dagen, får de eldre bedre søvnkvalitet, det forebygger underernæring og noen legger også på seg. De eldre blir mer sulten til middag, får høyere energinivå og det er også bevist at det trengs mindre medisiner.