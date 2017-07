– Nå kan vi rope bingo!

Elisabeth Uglebakken er dreven bingovert og trekker tall.

– Det er større sjanse å vinne noe. Jeg har sett premiene – det er den haugen, sier Inger Lise Berntsen.

Da det var tomt i premiekassa på Helsesenterets sykehjem i Alta, tok Elisabeth Uglebakken (18) affære. Hun la ut en post på Facebook sin kjøpe-selge-gruppe og fikk enorm respons. Under opptellingen i dag var det kommet inn mange premier fra private og bedrifter, til sammen premier for 10.000 kroner mandag formiddag.

Bingobrettene er hjemmelagde, men det gjør ikke noe. Om noen har et ordentlig bingohjul til overs, vil de helt sikkert sette prise på det.

Alle må juble

– Jeg synes det er veldig artig å lese opp tall! Og da må de juble høyt, ellers blir det ikke premie. Det er artig når det blir litt liv, sier Elisabeth Uglebakken.

– Vi har bingo her fast to ganger i uka. Det er et øyeblikk der alle sammen samles og gjør noe koselig i lag, sier Elisabeth Uglebakken.

De aller fleste pasientene klarer å spille bingo, noen med litt hjelp. De spiller en times tid, og tirsdag og fredag er de faste bingodagene.

– Men nå var vi gått helt tom for premier, og sist uke måtte bingoen avlyses, forteller Elisabeth Uglebakken.