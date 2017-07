– Bedrer DAB-dekning

De aller fleste senderne kommer opp i løpet av august og september. Ifølge oversikten skal Lopphavet få bedret dekning i løpet av august, mens fylkesvei 885 mellom Svanvik og Nyrud få en oppgradering i september.

I Troms merker vi oss at E6 Nordkjosbotn og Tamokdalen skal bedres i juli og oktober med to sendere.

– Vi setter opp nye sendere for å bedre totaldekningen, opplyser sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox, i en pressemelding. Han har kjørt Norge på kryss og tvers for å kontrollere dekningen sammen med andre. Nærmere 50.000 kilometer tilbakelagt for å sjekke forholdene..

– Vi setter opp nye sendere der kontrollmålingene tilsier det, og ofte også etter tilbakemeldinger fra publikum, sier Hox.

Han oppfordrer lyttere til å ta kontakt med NRK ved spørsmål eller problemer. Kravet fra myndighetene var at 99,5 prosent av befolkningen skulle ha dekning, noe NRK skal ha passert.