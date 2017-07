Tre «skumle» utforkjøringer

I løpet av natt til søndag har politiet jobbet med hele tre store uforkjøringer på ulike steder og tidspunkt. I den ene ble flere biler involvert og skjedde i forbindelse med forikjøring ved rundkjøringen i Bukta hvor E6 deler seg og blant annet går ned til Alta Lufthavn. Strekningen er skiltet med lav hastighet, men det er allerede klart at fører hadde høy hastighet.

– Flere biler ble involvert i trafikkuhellet som skjedde i forbindelse med en forbikjøring. Politiket rykket ut og var på stedet 06.20 i morges.To personer er brakt til legevakt. Ifølge politiet er det ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Føreren av bilen var i slutten av tenårene. Førerkort er beslaglagt hos føreren som tok forbikjøringen, to personer er brakt til Alta Helsesenter for legesjekk. Saken blir fulgt opp med ytterligere etterforskning til uka, forteller operasjonsleder Tor Gunnar Johnsen hos politiet.

Nylig uforkjøring Politiet leter etter mulig skadd fører/passasjer.

Like etter dette måtte politiet igjen rykke ut på trafikkulykke. Denne gang ved Leirbotn hvor det ble igangsatt søk i terrenget etter fører etter at en bil var havnet i grøfta, og sammenstøtet hadde medført stor skader på bilen. Ytterligere informasjon om ulykken har Altapsoten foreløpig ikke, men den vil bli oppdatert i løpet av dagen. Da Altaposten var i kontakt med politikets opersjonssentral like over klokken 09.00 kunne fortsatt ikke politiket si noe mer om ulykken, og mulig skadeomfang. Søket pågikk fortsatt.

Totalvrak

En annen mystisk uforkjøring har funnet sted tidlig natt søndag, og denne gang på Eibymoen like før man går inn i Kløfta-området. Ifølge politiet som kom til området 02.42 fant de bare en bil som hadde kommet ut av veien. Skadene på bilen var svært store, og betegnes av politiet som totalvrak. Ingen personer ble funnet ved bilen, og hverken eventuelle passasjer eller fører er identifisert.

– Vi fortsetter etterforskningen i kommende arbeidsuke. Så langt vi har klart å bringe på det rene er det også krøll med bilens kjennemerke, og det er flere ting som gjør denne hendelsen ekstra mistenkelig, bemerker operasjonsleder Johnsen.

Politiet har fått flere meldiger om at store nedbørmengder har bidratt til glatte veibaner i Alta-området. Politiet ber derfor veifarende om å kjøre forsiktig.