Suksess for «Friluftsuka i Alta»

I morgen starter «Friluftsuka i Alta» – og det første på programmet er en god fjelltur.

– Vi prøver noe nytt og gjennomfører nå «Friluftsuka i Alta». Vi starter opp i morgen og holder det gående til fredag. Dette er en prøve, og profilen er lavterskel med tilbud for hele familien. At nærmere 40 personer melder seg på midt i ferien er både gledelig og overraskende. Her treffer vi tydeligvis et behov, sier daglig leder Hugo Tingvoll i Finnmark friluftslivsråd.

Frisklivssentralen i Alta og Finnmark Friluftsråd samarbeider om opplegget, for å få flest mulig ut i aktivitet i naturen. Programmet for mandag og tirsdag ligger ute på nettsiden www.perletur.no.

– Programmet for de tre siste dagene kommer snart. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Det gjør du på samme nettside som du finner programmet. Ingen deltakeravgift, opplyser arrangøren. Det er er studenter på friluftsliv på universitetet i Alta som står for den praktiske gjennomføringen..

Her er litt fra programmet for mandag og tirsdag:

Hei!

Vi ønsker velkommen til en friluftsuke i Alta, der vi skal gå noen fantastiske fine turer, besøke lokale perler, grille mat på bål, fiske og mye annet gøy! Først kommer programmet for de to første dagene mandag 31. juli og tirsdag 1. august, informasjon om resten av dagene kommer snart!

Mandag 31 Juli, Tur til Storviknes.

Oppmøte kl 10:00 På innkjørselen til Storvik (Etter Kåfjord)

Vi går til Storviknes, turen er ca 2,5 km langs sti. Vi skal stoppe ved en fantastisk fin rullesteinstrand, der blir det mulighet for fisking og bading for de som er modig! Vi tar med fiskeburgere som vi skal grille på bål, heter samtidig som det legges ved utstyrsliste over hva som er lurt å ha med.

Tirsdag 1. august, Tur til Orvvosjohka

Oppmøte kl 10:00 På Gargia fjellstue. Vi går til Orvvosfossen, turen er ca 4 km etter sti. En liten elvekryssing er med, så ta med godt

fottøy! Her er det fint å fotografere fossen, så husk og ta med kamera! Denne dagen skal vi prøve å lage pizza på bål. Vi tar med ingredienser til dette.

Vi gleder oss veldig til å ha en fantastisk friluftsuke sammen med dere!

MvH

Torkel Granaas og Bendik Buhaug