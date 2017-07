Sjekkes opp mot innbruddsraid

Ved politiets operasjonssentral i Kirkenes får Altlaposten opplyst at den uvanlige atferden sjekkes ut i forhold til andre hendelser denne uka. Politiet gikk for bare noen dager tilbake ut og oppfordret eiere om å sjekke hyttene sine, for å se om det hadde vært ubudne gjester her.

– Det er naturlig at politiet sjekker ut de to utlendingene opp mot andre hendelser nylig, sier operasjonsleder Tor Gunnar Johnsen.

Han forteller at politiet pågrep to som hadde tatt seg ulovlig inn i et fritridshus i Kåfjord i helgen. Ifølge politiet tydet ting på at de hadde bodd i huset i nær en ukes tid.

– Begge er avhørt, men sluppet fri. Det er gjort avtale om nye avhør til uka, sier operasjonslederen.