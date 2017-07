Fram med paraplyen

– Normalnedbøren, det vil si gjennolmsnittlig nedbørsmengde for Alta i juli, er 54 mmm. Så 47 mmm er mye, og det ble sendt ut et obsvarsel for Finnmarksidda som stemte veldig godt når vi ser hva som kom av regn blant annet i Karasjok.

Vil regne

Værvarslet for Alta er ikke spesielt lystig for de neste dagene. I løpet av natten er det kommet store mengder nedbør, og ingengting tyder på at sola vil få overtaket mot regntunge skyer de nese to døgnene.

– Målestasjonene i Alta viser ikke ekstremt mye medbør, men det har regnet bra og det vil fortsette å regne. Vi sendte ut et obsvarsel som også omfatrter fjordstrøkene i Vest-Finnmark og da også Alta. Vi var imidlertid usikker på hvor regnet ville komme, og det har blitt store lokale forskjeller , forteller Matilda Hallerstid.

Hun opplyser at den mest nedbørtunge juli måned i Alta kom på 200-tallet, nærmere bestemt i 2001 da det falt 165,4 mm.

Her er meldingen for Alta hentet på yr.no (meteorologisk institutt):

Søndag:

kl. 08.00 –12.00: Kraftig regn. 11° - 4,0 – 5,7 mm - Svak vind, 2 m/s fra nordSvak vind, 2 m/s fra nord

kl. 12.00 – 18.00; Kraftig regn. 10° - 6,6 – 12,9 mm Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvestSvak vind, 2 m/s fra nord-nordvest.

kl 18.00–24.00 : Kraftig regn. 9° - 5,1 – 8,7 mm. Svak vind, 3 m/s fra nordvest. Svak vind, 3 m/s fra nordvest

Mandag 31.07.2017

kl 00.00 –06.00: Regn. 8° 2,6 – 4,0 mm Svak vind, 3 m/s fra nordSvak vind, 3 m/s fra nord

kl 06.00 –12.00: Regn. 8° - 0,7 – 1,3 mm. Svak vind, 3 m/s fra nordSvak vind, 3 m/s fra nord.

kl 12.00 –18.00: Regn. 8° - 0,9 – 2,3 mm Flau vind, 1 m/s fra nordøstFlau vind, 1 m/s fra nordøst

Langtidsvarsel for Alta:

SØNDAG: Finnmark: Nordøst bris, liten kuling på kysten, lengst vest stiv kuling. Regn og regnbyger. Kan hende store nedbørmengder.

MANDAG: Troms og Finnmark: Øst og nordøst bris. På kysten frisk bris, vest for Nordkapp liten kuling. Om kvelden minkende. Regn av og til. Fra om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Etter hvert lettere skydekke i vestlige områder.

TIRSDAG: Troms og Finnmark: Troms og FinnmarkØst og sørøst bris, frisk bris 10 m/s utsette steder. Regnbyger, vesentlig på Vidda, elles opphaldsvær og periodar med sol. Tirsdag kveld dreining til sørleg bris sør i Troms og regnbyer frå sør.