– Vi heier på ungdommen

– Ja, vi følger dem tett. Blir med dem til jobben i begynnelsen, og jeg har også vært med en til psykologen. En dag var jeg med en annen ungdom ut i parken og spiste jordbær. Så ja, man blir glad i ungdommene, sier Marit Ørjebu i NAVs ungdomsteam i Alta.

– Jeg verket etter å få arbeide Simen Sønvisen (18) var «gørrlei» skolen allerede etter syvende klasse.

Sammen med sine kolleger står hun på for å hjelpe unge som sliter med å ta seg en utdannelse eller med å få seg jobb.

– Tilgangen på jobber som ikke krever utdanning blir stadig færre. NAV bruker derfor mye tid på å veilede ungdommen tilbake til skole. Vi har også tett samarbeid med oppfølgingstjenesten, helsetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, for å finne tilpassende løsninger sammen med ungdommen, sier leder Kirsti Håkonsen.

Ikke klar for 100 prosent

– Det er ikke alltid at ungdommene er klare for hundre prosent jobb. Eksempelvis kan noen ha sittet hjemme og «gamet» i flere år. Da trenger de kanskje en gradvis tilvenning til arbeidslivet, påpeker Ørjebu, som sier at arbeidstilpasningen kan være alt fra en time i uka til en femti prosent jobb eller mer.

Finnmark har landets høyeste ungdomsledighet på fire prosent. På spørsmål om ungdom vil jobbe, eller bare er det vi kan kalle late, svarer Ørjebu:

– De fleste vil nok jobbe, men de sliter av en eller annen grunn med å få det til. Vi er uansett her for å hjelpe. Det hender også at fortvilte foreldre ringer oss, og det må de gjerne gjøre.

Ikke miste taket

Parallelt med at teamet ble opprettet i 2015, fikk man også på plass et NAV-veileder-prosjekt på Alta videregående skole, hvor Ørjebu er engasjert. Målet er en helhetlig og tettere oppfølging av alle ungdommer under 25 år.

– Det viktigste er å ikke miste taket på dem. Derfor må de følges tett hele veien, så de ikke glipper for oss. Det desidert verste er når ungdom ikke har noe å gjøre og blir liggende hjemme på rommet, fastslår rektor for yrkesfag ved Alta videregående skole, Jon Vidar Bull.

– Ofte kommer ungdommene til oss fordi de vil ha noe å gjøre mens de finner ut av andre ting, som å få fullført en utdanning eller finne en jobb. Da bruker vi tiltaksplasser som arbeidstreningsplass, gir tilskudd til lønn hvis en arbeidsgiver er interessert eller kjøper kurs av ulik slag, opplyser NAV- leder Håkonsen.

Heier på ungdommene

Ørjebu og de andre jentene i teamet sier at ingenting er som å se noen av de unge som tidligere har slitt med å strukturere livene sine lykkes.

– Det er utrolig artig, sier Ørjebu, mens May Elin Nordstrand føyer til:

– Vi heier på ungdommene og det er utrolig viktig at vi tror på dem og gir dem tid og tillit.