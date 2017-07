– Beste tiltak for folkehelsa

Bak det fylkesomspennende opplegget står Finnmark Friluftsråd.

– Perletur – den aller beste aktiviteten for folkehelse i Finnmark. Jeg drister meg frampå og påstår akkurat det. Fordi ingenting er mer naturlig enn friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri for den som er opptatt av sin egen helse. Nå gjør vi godt i gang med sesong to med turer på kryss og tvers i vårt mektige fylke, sier daglig leder Hugo Tingvoll til Altaposten.

Alta godt med

Tingvoll forteller at friluftsliv er i vinden som aldri før. Ønsket er at friluftsliv skal være en naturlig del av det å bo og være på besøk i Finnmark. – Perletur skal hjelpe til med akkurat det. Fortsatt er Finnmark Friluftsråd ferskt. Men allerede har 17 av fylkets 19 kommuner gjort vedtak om samarbeide for å oppnå flere og bedre resultater for alle som er opptatt av friluftsliv og folkehelse i Finnmark, forklarer Tingvoll.

Han forteller at Perleturene i Alta er mye brukt, i likhet med fylket for øvrig. Perleturene startet opp i 2016. Allerede i oppstartsåret deltok 1486 personer. De mange store og små turgåerne gjennomførte tilsammen 15.165 turer i 2016.

Får Frp med til toppen

En oversikt Altaposten har fått tak i viser at flere i Alta har registrert seg på alle av kommunens 14 perleturmål. De fjorten perleturene er: